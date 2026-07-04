A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 5, às 17h, contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A expectativa em torno da partida já provoca mudanças na rotina de Franca, com alterações em horários de missas, cultos, supermercados e até no funcionamento do Sesc.
O confronto vale vaga nas quartas de final e será transmitido por diferentes plataformas, entre elas TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV, GETV e Globoplay.
Com a previsão de grande audiência, algumas paróquias da igreja católica optaram por antecipar celebrações, enquanto supermercados reduziram o horário de atendimento.
Confira o que muda em Franca
Igrejas
Santuário Santo Antônio
- Missas às 7h, 9h, 11h e 15h
Paróquia São Judas Tadeu
- Missas às 7h, 10h e 20h
Paróquia São Benedito
- Missas às 7h e 20h
Igrejas sem alteração
Assembleia de Deus
- Culto às 19h
Catedral
- Missas às 17h e 19h
Paróquia Menino Jesus
- Missas às 9h, 17h e 19h
Paróquia Nossa Senhora das Graças
- Missas às 6h30, 8h30, 11h e 19h
Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Capelinha)
- Missas às 7h, 8h30, 10h30, 17h e 19h
Congregação Cristã no Brasil
- Culto às 18h30
Supermercados
Irmãos Patrocínio
- Funcionamento das 7h às 15h
Savegnago
- Funcionamento das 7h às 16h
Tiãozinho
- Funcionamento das 7h às 16h30
Sesc Franca
O Sesc Franca também terá horário especial neste domingo. A unidade encerrará as atividades às 15h, duas horas antes do início da partida da Seleção Brasileira.
Segundo o Sesc, a mudança ocorre excepcionalmente em razão do jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
Franca Shopping
O Franca Shopping funcionará normalmente, no seu horário habitual de domingo, das 12 às 22h. As lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h, com fechamento facultativo às 16h e reabertura até uma hora após o jogo. Já os estabelecimentos de alimentação abrem das 12h às 22h, com a mesma opção de fechar durante a partida.
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