04 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Jogo do Brasil muda horários de missas e supermercados em Franca

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Giovanna Attili/GCN
Estabelecimentos adaptaram seus horários neste domingo de Brasil em campo
Estabelecimentos adaptaram seus horários neste domingo de Brasil em campo

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 5, às 17h, contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A expectativa em torno da partida já provoca mudanças na rotina de Franca, com alterações em horários de missas, cultos, supermercados e até no funcionamento do Sesc.

O confronto vale vaga nas quartas de final e será transmitido por diferentes plataformas, entre elas TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV, GETV e Globoplay.

Com a previsão de grande audiência, algumas paróquias da igreja católica optaram por antecipar celebrações, enquanto supermercados reduziram o horário de atendimento.

Confira o que muda em Franca

Igrejas

Santuário Santo Antônio

  • Missas às 7h, 9h, 11h e 15h

Paróquia São Judas Tadeu

  • Missas às 7h, 10h e 20h

Paróquia São Benedito

  • Missas às 7h e 20h

Igrejas sem alteração

Assembleia de Deus

  • Culto às 19h

Catedral

  • Missas às 17h e 19h

Paróquia Menino Jesus

  • Missas às 9h, 17h e 19h

Paróquia Nossa Senhora das Graças

  • Missas às 6h30, 8h30, 11h e 19h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Capelinha)

  • Missas às 7h, 8h30, 10h30, 17h e 19h

Congregação Cristã no Brasil

  • Culto às 18h30

Supermercados

Irmãos Patrocínio

  • Funcionamento das 7h às 15h

Savegnago

  • Funcionamento das 7h às 16h

Tiãozinho

  • Funcionamento das 7h às 16h30

Sesc Franca

O Sesc Franca também terá horário especial neste domingo. A unidade encerrará as atividades às 15h, duas horas antes do início da partida da Seleção Brasileira.

Segundo o Sesc, a mudança ocorre excepcionalmente em razão do jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Franca Shopping

O Franca Shopping funcionará normalmente, no seu horário habitual de domingo, das 12 às 22h. As lojas e quiosques funcionam das 14h às 20h, com fechamento facultativo às 16h e reabertura até uma hora após o jogo. Já os estabelecimentos de alimentação abrem das 12h às 22h, com a mesma opção de fechar durante a partida.

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