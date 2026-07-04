A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 5, às 17h, contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A expectativa em torno da partida já provoca mudanças na rotina de Franca, com alterações em horários de missas, cultos, supermercados e até no funcionamento do Sesc.

O confronto vale vaga nas quartas de final e será transmitido por diferentes plataformas, entre elas TV Globo, SBT, SporTV, CazéTV, GETV e Globoplay.

Com a previsão de grande audiência, algumas paróquias da igreja católica optaram por antecipar celebrações, enquanto supermercados reduziram o horário de atendimento.

Confira o que muda em Franca

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