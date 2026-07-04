A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza neste sábado, 4, das 6h30 às 13h30, o Festival de Beach Tennis no Parque dos Trabalhadores, localizado na Alameda Vicente Leporace, 307, no Parque dos Pinhais.
O evento tem como objetivo promover a integração entre os alunos atendidos pelo programa municipal, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de convivência, lazer e desenvolvimento técnico por meio de atividades recreativas e integrativas.
Programa atende mais de 120 alunos
A Prefeitura de Franca oferece aulas gratuitas de beach tennis em uma iniciativa considerada inédita no município. Atualmente, o programa conta com dois núcleos de atendimento: no Parque dos Trabalhadores e no Complexo Poliesportivo.
No Parque dos Trabalhadores, as aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h10 às 9h40 e das 14h20 às 17h40, além das terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10h30.
Já no Poliesportivo, as atividades são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 6h20 às 9h40 e das 14h20 às 19h20, e às terças e quintas-feiras, das 6h20 às 10h30 e das 14h20 às 15h10.
Ampliação por causa da procura
Devido à alta demanda, o núcleo do Poliesportivo teve as atividades ampliadas recentemente. Foram criadas novas turmas às quartas e sextas-feiras, das 7h às 10h, possibilitando o atendimento de mais 30 praticantes.
As aulas têm duração de uma hora, são realizadas duas vezes por semana e cada turma conta com até 12 participantes.
Ao todo, mais de 120 alunos participam atualmente do programa municipal de beach tennis.
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