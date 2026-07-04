04 de julho de 2026
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Parque dos Trabalhadores recebe Festival de Beach Tennis

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Beach Tennis sendo praticado no Parque dos Trabalhadores
Beach Tennis sendo praticado no Parque dos Trabalhadores

A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza neste sábado, 4, das 6h30 às 13h30, o Festival de Beach Tennis no Parque dos Trabalhadores, localizado na Alameda Vicente Leporace, 307, no Parque dos Pinhais.

O evento tem como objetivo promover a integração entre os alunos atendidos pelo programa municipal, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de convivência, lazer e desenvolvimento técnico por meio de atividades recreativas e integrativas.

Programa atende mais de 120 alunos

A Prefeitura de Franca oferece aulas gratuitas de beach tennis em uma iniciativa considerada inédita no município. Atualmente, o programa conta com dois núcleos de atendimento: no Parque dos Trabalhadores e no Complexo Poliesportivo.

No Parque dos Trabalhadores, as aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 7h10 às 9h40 e das 14h20 às 17h40, além das terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10h30.

Já no Poliesportivo, as atividades são realizadas às segundas e quartas-feiras, das 6h20 às 9h40 e das 14h20 às 19h20, e às terças e quintas-feiras, das 6h20 às 10h30 e das 14h20 às 15h10.

Ampliação por causa da procura

Devido à alta demanda, o núcleo do Poliesportivo teve as atividades ampliadas recentemente. Foram criadas novas turmas às quartas e sextas-feiras, das 7h às 10h, possibilitando o atendimento de mais 30 praticantes.

As aulas têm duração de uma hora, são realizadas duas vezes por semana e cada turma conta com até 12 participantes.

Ao todo, mais de 120 alunos participam atualmente do programa municipal de beach tennis.

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