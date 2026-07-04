A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca realiza neste sábado, 4, das 6h30 às 13h30, o Festival de Beach Tennis no Parque dos Trabalhadores, localizado na Alameda Vicente Leporace, 307, no Parque dos Pinhais.

O evento tem como objetivo promover a integração entre os alunos atendidos pelo programa municipal, incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de convivência, lazer e desenvolvimento técnico por meio de atividades recreativas e integrativas.

Programa atende mais de 120 alunos

A Prefeitura de Franca oferece aulas gratuitas de beach tennis em uma iniciativa considerada inédita no município. Atualmente, o programa conta com dois núcleos de atendimento: no Parque dos Trabalhadores e no Complexo Poliesportivo.