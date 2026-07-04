Sofá velho, guarda-roupa quebrado, colchão sem uso e outros objetos volumosos não precisam mais ser abandonados em calçadas, terrenos ou áreas verdes de Franca. Somente entre janeiro e maio deste ano, a Prefeitura recolheu mais de 264 mil quilos de materiais inservíveis por meio do Serviço de Recolha Agendada, modalidade gratuita que busca os itens diretamente nas residências.

O volume retirado das ruas e casas ultrapassa 264 toneladas e mostra a procura crescente pelo serviço, criado para facilitar o descarte correto de móveis e objetos de grande porte.

Para solicitar a retirada, o morador pode entrar em contato pelo telefone 0800-591-6842 ou utilizar o aplicativo “Cidade Atende”, disponível para celulares Android e iOS.