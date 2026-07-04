Sofá velho, guarda-roupa quebrado, colchão sem uso e outros objetos volumosos não precisam mais ser abandonados em calçadas, terrenos ou áreas verdes de Franca. Somente entre janeiro e maio deste ano, a Prefeitura recolheu mais de 264 mil quilos de materiais inservíveis por meio do Serviço de Recolha Agendada, modalidade gratuita que busca os itens diretamente nas residências.
O volume retirado das ruas e casas ultrapassa 264 toneladas e mostra a procura crescente pelo serviço, criado para facilitar o descarte correto de móveis e objetos de grande porte.
Para solicitar a retirada, o morador pode entrar em contato pelo telefone 0800-591-6842 ou utilizar o aplicativo “Cidade Atende”, disponível para celulares Android e iOS.
No pedido, é necessário informar o endereço, a quantidade de materiais e quais objetos deverão ser recolhidos.
Após o agendamento, a empresa responsável pelo serviço define a data da coleta. Os materiais devem ser colocados na calçada na noite anterior ou no dia marcado para o recolhimento.
Segundo o secretário de Meio Ambiente, Nicola Rossano Costa, a iniciativa trouxe mais praticidade para a população e contribui para manter a cidade limpa.
“O Serviço de Recolha Agendada tem sido bem aceito por facilitar a vida do munícipe, que antes não sabia como e onde descartar estes objetos. Desde que implantamos, ele pode acionar que buscamos na porta de sua casa. Ficou bem mais fácil”, afirmou.
Ecopontos recebem móveis, recicláveis e entulho
Além da coleta agendada, Franca conta com quatro Ecopontos distribuídos pelas regiões Norte e Oeste da cidade.
As unidades estão localizadas nos bairros City Petrópolis, Jardim Portinari, Parque das Esmeraldas e Jardim Luíza 2.
Nestes locais, a população pode descartar móveis usados, materiais recicláveis e resíduos de construção civil em volumes de até um metro cúbico por pessoa.
Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 8h às 14h.
Pneus, galhos, medicamentos e eletrônicos
A cidade também possui estruturas específicas para outros tipos de resíduos.
No Distrito Industrial, o antigo pátio da Emdef abriga um Ecoponto exclusivo para pneus, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Já o Aterro de Galhos, localizado na avenida Sidney Romeu de Andrade, recebe gratuitamente resíduos vegetais de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.
Medicamentos vencidos, seringas, agulhas e materiais utilizados em tratamentos de saúde podem ser entregues nas UBSs, ESFs, UPAs, prontos-socorros, Centro de Saúde, Farmácia de Manipulação e Casa do Diabético.
Lâmpadas e luminárias possuem pontos específicos de coleta espalhados pela cidade, enquanto equipamentos eletrônicos podem ser destinados à Fundação Allan Kardec ou ao programa Recicle Certo, do Uni-Facef.
A Prefeitura reforça que o descarte correto ajuda a preservar o meio ambiente, evita a proliferação de pragas urbanas e contribui para manter a cidade limpa.
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