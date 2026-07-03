A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está com inscrições abertas para 123 vagas em sete cursos gratuitos do programa Caminho para o Emprego. As capacitações são voltadas a pessoas com mais de 18 anos que buscam qualificação profissional ou desejam mudar de área de atuação. As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço no momento da inscrição. As vagas contemplam cursos nas áreas de tecnologia, comunicação e alimentação, realizados em parceria com a empresa ACT e o SENAC.

Cursos disponíveis

Entre as opções está o Treinamento em Tecnologia IA, desenvolvido em parceria com a ACT. O curso será realizado de 13 de julho a 5 de agosto, às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, na Escola Professor Antônio Sicchierolli, no Residencial Baldassari.