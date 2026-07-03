A Escola Municipal Profissionalizante de Franca está com inscrições abertas para 123 vagas em sete cursos gratuitos do programa Caminho para o Emprego. As capacitações são voltadas a pessoas com mais de 18 anos que buscam qualificação profissional ou desejam mudar de área de atuação. As inscrições devem ser feitas presencialmente na unidade, localizada na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro.
Os interessados devem apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço no momento da inscrição. As vagas contemplam cursos nas áreas de tecnologia, comunicação e alimentação, realizados em parceria com a empresa ACT e o SENAC.
Cursos disponíveis
Entre as opções está o Treinamento em Tecnologia IA, desenvolvido em parceria com a ACT. O curso será realizado de 13 de julho a 5 de agosto, às segundas, terças e quartas-feiras, das 19h às 21h30, na Escola Professor Antônio Sicchierolli, no Residencial Baldassari.
Em parceria com o Senac, também serão oferecidos os cursos de Produção de Vídeo Mobile, Salgadeiro, Técnicas de Panificação, Pizzas Artesanais, Doces Finos: Preparo e Decoração e Bolos e Tortas Doces, todos com atividades na Escola Municipal Profissionalizante, no Centro.
- O curso de Produção de Vídeo Mobile acontecerá de 6 de agosto a 3 de setembro, às quintas-feiras, das 13h às 17h.
- O curso de Salgadeiro será realizado entre 24 de agosto e 1º de dezembro, às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.
- Já Técnicas de Panificação ocorrerá de 1º de setembro a 8 de outubro, às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h.
- Pizzas Artesanais será oferecido de 20 de outubro a 5 de novembro, também às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h.
- O curso Doces Finos: Preparo e Decoração terá duas turmas: de 3 a 19 de agosto, às segundas e quartas-feiras, das 13h às 17h, e de 19 de novembro a 10 de dezembro, às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h.
- Por fim, Bolos e Tortas Doces será ministrado entre 1º e 16 de dezembro, às segundas, terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas presencialmente na Escola Municipal Profissionalizante, na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.
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