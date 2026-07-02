O Bom Prato de Franca promove, nesta sexta-feira, 3, um almoço temático inspirado na culinária argentina. A iniciativa faz parte de uma ação do programa em todo o Estado de São Paulo, que leva aos restaurantes populares cardápios especiais inspirados em países participantes da Copa do Mundo, aliando gastronomia e cultura.

Na unidade de Franca, localizada na Rua General Carneiro, 1.317, o prato principal será almôndegas ao molho com chimichurri. O almoço também contará com batata rústica com páprica doce, salada de repolho bicolor e banana como sobremesa.

Além do menu especial, o restaurante receberá decoração temática para aproximar os frequentadores do clima da competição.

Programa atende milhares de pessoas