02 de julho de 2026
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COPA DO MUNDO

Bom Prato de Franca terá cardápio argentino nesta sexta-feira

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Governo de SP
As unidades do programa serão divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países, em Franca será o Argentino
As unidades do programa serão divididas em dois grupos, cada um com um cardápio temático inspirado em um dos países, em Franca será o Argentino

O Bom Prato de Franca promove, nesta sexta-feira, 3, um almoço temático inspirado na culinária argentina. A iniciativa faz parte de uma ação do programa em todo o Estado de São Paulo, que leva aos restaurantes populares cardápios especiais inspirados em países participantes da Copa do Mundo, aliando gastronomia e cultura.

Na unidade de Franca, localizada na Rua General Carneiro, 1.317, o prato principal será almôndegas ao molho com chimichurri. O almoço também contará com batata rústica com páprica doce, salada de repolho bicolor e banana como sobremesa.

Além do menu especial, o restaurante receberá decoração temática para aproximar os frequentadores do clima da competição.

Programa atende milhares de pessoas

Atualmente, o Bom Prato conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões do Bom Prato Móvel, que atendem 53 pontos, totalizando 128 localidades em 42 municípios paulistas.

As refeições oferecidas pelo programa são subsidiadas pelo Governo do Estado de São Paulo e servidas pelo valor de R$ 1,00. Em algumas unidades, também há café da manhã por R$ 0,50 e jantar pelo mesmo preço do almoço.

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