02 de julho de 2026
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GOLPE

Mulher enche carrinho, mostra nota de R$ 5 mil e vai presa; VÍDEO

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Mercadorias furtadas por uma mulher dentro do supermercado Tiãozinho
Mercadorias furtadas por uma mulher dentro do supermercado Tiãozinho

 Uma mulher foi presa na tarde de quarta-feira, 1º, após tentar sair de um supermercado de Franca com cerca de R$ 5 mil em mercadorias sem efetuar o pagamento. Segundo a Polícia Militar, ela chegou a apresentar uma nota fiscal falsa para tentar enganar funcionários e concluir o furto.

O caso aconteceu no Supermercado Tiaozinho, localizado na avenida Ricarte Soares Silva, no Jardim Cambuí.

De acordo com a ocorrência, a suspeita foi monitorada por funcionários do estabelecimento enquanto colocava diversos produtos em sacolas e no carrinho de compras. Após reunir as mercadorias, ela seguiu para a saída e apresentou uma nota fiscal que simulava a compra dos itens.

A tentativa, no entanto, foi percebida pela equipe de monitoramento do supermercado. Assim que deixou o estabelecimento, a mulher foi abordada pela gerente e por funcionários no estacionamento.

Segundo o relato feito à polícia, ela admitiu ter cometido o furto e alegou estar enfrentando dificuldades financeiras.

Entre os produtos recuperados, estavam fardos de cerveja, carvão, queijo, presunto, refrigerantes, ração para animais, fraldas infantis e bolachas.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu a suspeita à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Após analisar o caso, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.

Todos os produtos, avaliados em aproximadamente R$ 5 mil, foram devolvidos ao supermercado. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.

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