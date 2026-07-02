Uma mulher foi presa na tarde de quarta-feira, 1º, após tentar sair de um supermercado de Franca com cerca de R$ 5 mil em mercadorias sem efetuar o pagamento. Segundo a Polícia Militar, ela chegou a apresentar uma nota fiscal falsa para tentar enganar funcionários e concluir o furto.

O caso aconteceu no Supermercado Tiaozinho, localizado na avenida Ricarte Soares Silva, no Jardim Cambuí.

De acordo com a ocorrência, a suspeita foi monitorada por funcionários do estabelecimento enquanto colocava diversos produtos em sacolas e no carrinho de compras. Após reunir as mercadorias, ela seguiu para a saída e apresentou uma nota fiscal que simulava a compra dos itens.