Após dias de angústia e buscas, a família de Raul Marcelo Lopes, de 27 anos, recebeu a notícia que tanto esperava. O jovem, que estava desaparecido desde a noite de domingo, 28, em Itirapuã, foi localizado na cidade de Mogi Mirim, a cerca de 245 quilômetros de onde mora.

A informação foi confirmada pelos familiares nesta quinta-feira, 2. Segundo eles, Raul está em segurança e sob os cuidados de amigos da família.

De acordo com o relato, o jovem foi encontrado debilitado, desidratado e bastante magro após passar vários dias sem alimentação adequada e sem acesso regular à água.