Após dias de angústia e buscas, a família de Raul Marcelo Lopes, de 27 anos, recebeu a notícia que tanto esperava. O jovem, que estava desaparecido desde a noite de domingo, 28, em Itirapuã, foi localizado na cidade de Mogi Mirim, a cerca de 245 quilômetros de onde mora.
A informação foi confirmada pelos familiares nesta quinta-feira, 2. Segundo eles, Raul está em segurança e sob os cuidados de amigos da família.
De acordo com o relato, o jovem foi encontrado debilitado, desidratado e bastante magro após passar vários dias sem alimentação adequada e sem acesso regular à água.
Ainda conforme os familiares, Raul enfrentou um surto depressivo antes de deixar a residência. A partir daí, iniciou uma longa caminhada por rodovias da região e seguiu viagem por vários dias.
Durante o período em que esteve desaparecido, ele teria dormido em pastos às margens do caminho até chegar à região de Mogi Mirim, no interior paulista.
Foi já na cidade onde acabou localizado que Raul conseguiu entrar em contato com a família, encerrando dias de apreensão e incerteza sobre seu paradeiro.
Família agradece apoio
Em mensagem encaminhada ao Portal GCN/Sampi, os familiares agradeceram a mobilização de amigos, moradores e internautas que compartilharam informações e ajudaram a divulgar o desaparecimento.
“Estou para agradecer e reportar que o meu filho Raul Marcelo Lopes foi localizado na cidade de Mogi Mirim, onde está aos cuidados de pessoas amigas da família”, informou a mãe Tatiane Marcelo.
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