A Polícia Civil identificou o suspeito do furto de uma motocicleta em Cristais Paulista, cumpriu um mandado de busca e apreensão em Minas Gerais e obteve a confissão do crime.

A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 2, sob coordenação do delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, na cidade de Claraval (MG), onde mora o principal investigado.

Segundo a Polícia Civil, o trabalho de investigação teve como ponto decisivo a análise de imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar o homem apontado como autor do furto ocorrido em 23 de maio deste ano.