A Polícia Civil identificou o suspeito do furto de uma motocicleta em Cristais Paulista, cumpriu um mandado de busca e apreensão em Minas Gerais e obteve a confissão do crime.
A ação foi realizada na manhã desta quinta-feira, 2, sob coordenação do delegado Gabriel Fernando Tomaz Silva, na cidade de Claraval (MG), onde mora o principal investigado.
Segundo a Polícia Civil, o trabalho de investigação teve como ponto decisivo a análise de imagens de câmeras de segurança, que permitiram identificar o homem apontado como autor do furto ocorrido em 23 de maio deste ano.
Durante o cumprimento do mandado, policiais localizaram e apreenderam as roupas que, de acordo com a investigação, foram utilizadas pelo suspeito no dia do crime. A operação contou com apoio da equipe da Polícia Civil de Cristais Paulista.
Questionado pelos investigadores, o homem confessou o furto. Em depoimento, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica quando decidiu cometer o crime.
Ainda segundo o relato prestado à polícia, a motocicleta foi vendida posteriormente a um sitiante na região de Lajes, em Minas Gerais.
Após os procedimentos, o investigado foi levado à delegacia e formalmente indiciado por furto qualificado.
A Polícia Civil continua as investigações para localizar a motocicleta e apurar a possível participação de outras pessoas no caso, especialmente em relação à receptação do veículo.
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