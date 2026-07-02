Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira, 1º, durante uma operação da Força Tática, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas na Vila São Sebastião, em Franca. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro e um aparelho celular. O jovem admitiu a prática da traficância e informou que havia recipientes contendo lança-perfume em sua residência.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela Vila São Sebastião quando percebeu um indivíduo em contato com um motociclista. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor da motocicleta fugiu do local.
O adolescente permaneceu no local e foi abordado pelos policiais. Durante a busca pessoal, foram localizadas porções de substâncias análogas a crack, cocaína e maconha, além de um aparelho celular e dinheiro.
Confissão e apreensão na residência
Questionado pelos policiais, o adolescente confessou que comercializava entorpecentes e informou que o dinheiro encontrado era proveniente da venda das drogas.
Ele também revelou que mantinha dois recipientes contendo lança-perfume em sua residência. Com a autorização da responsável pelo imóvel, a equipe realizou a apreensão do material.
O adolescente foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais objetos apreendidos. Após o registro da ocorrência, ele foi liberado ao responsável legal.
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