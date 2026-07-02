A apresentadora e produtora Silvia Abravanel, de 55 anos, está em Franca nesta quinta-feira, 2, e abriu o coração ao falar sobre a trajetória ao lado de um dos maiores nomes da televisão brasileira. Filha de Silvio Santos, ela visitou a sede do GCN/Rádio Difusora e, durante entrevista ao programa A Hora é Essa!, revelou bastidores da convivência profissional com o pai, relembrou momentos de insegurança no início da carreira e explicou por que decidiu ingressar na política.

Acompanhada da empresária Flávia Lancha, Silvia contou em entrevista à apresentadora Cintia Flávia que, ao começar a trabalhar no SBT, fez um pedido especial ao pai para evitar privilégios dentro da emissora.

“Eu pedi para meu pai me tratar como uma funcionária e não como filha, para não constranger os outros funcionários. Mas ele era muito coerente, muito justo”, afirmou.