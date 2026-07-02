A cidade de Franca perdeu nesta quinta-feira, 2, mais um nome ligado à história de seu comércio. Morreu, aos 83 anos, o empresário Ari Murillo Martins, um dos proprietários da tradicional Livraria Martins, referência para gerações de estudantes, professores e leitores francanos. Segundo familiares, ele foi vítima de um infarto.
A morte acontece exatamente uma semana após o falecimento de seu irmão e sócio, Ênio Martins, que morreu no último dia 24, aos 93 anos. Juntos, os dois comandaram por mais de 40 anos uma das empresas mais conhecidas e tradicionais do Centro de Franca.
Durante décadas, a Livraria Martins ocupou um endereço emblemático no Calçadão da Marechal Deodoro e se tornou parada obrigatória para quem buscava livros, material escolar e publicações que acompanhavam a formação de milhares de estudantes da cidade e da região.
Mais do que um estabelecimento comercial, a livraria fez parte da rotina de diferentes gerações e ajudou a construir a relação de muitos francanos com a leitura, a educação e a cultura.
A Livraria Martins encerrou suas atividades em 2008. Desde então, o imóvel passou a abrigar uma papelaria, mas o nome da empresa permaneceu na memória de quem frequentou o local ao longo de décadas.
Com a morte de Ari, desaparece mais um personagem ligado a uma época marcante do comércio francano. A trajetória dos irmãos Ari e Ênio Martins permanece associada à história da cidade e à lembrança de uma das livrarias mais tradicionais de Franca.
Até a publicação desta matéria, a família não havia divulgado informações sobre velório e sepultamento.
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