A cidade de Franca perdeu nesta quinta-feira, 2, mais um nome ligado à história de seu comércio. Morreu, aos 83 anos, o empresário Ari Murillo Martins, um dos proprietários da tradicional Livraria Martins, referência para gerações de estudantes, professores e leitores francanos. Segundo familiares, ele foi vítima de um infarto.

A morte acontece exatamente uma semana após o falecimento de seu irmão e sócio, Ênio Martins, que morreu no último dia 24, aos 93 anos. Juntos, os dois comandaram por mais de 40 anos uma das empresas mais conhecidas e tradicionais do Centro de Franca.

Durante décadas, a Livraria Martins ocupou um endereço emblemático no Calçadão da Marechal Deodoro e se tornou parada obrigatória para quem buscava livros, material escolar e publicações que acompanhavam a formação de milhares de estudantes da cidade e da região.