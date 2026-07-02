Um caso marcado por violência extrema, ciúmes e fuga da cena do crime vai agora para decisão popular. A Justiça determinou que o homem acusado de matar o próprio colega de trabalho a facadas dentro de um curtume em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca, seja julgado pelo Tribunal do Júri.

A decisão foi assinada no último dia 22 pelo juiz Daniel Diego Carrijo, que pronunciou Paulo Roberto da Silva, de 38 anos, por homicídio qualificado. O magistrado também manteve a prisão preventiva do réu, negando o pedido para que ele aguardasse o julgamento em liberdade. A data do júri ainda será definida.

O processo envolve as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - elementos que agravam a acusação e colocam o caso entre os mais graves da legislação penal.

O dia em que o trabalho virou cena de crime