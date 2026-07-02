Um caso marcado por violência extrema, ciúmes e fuga da cena do crime vai agora para decisão popular. A Justiça determinou que o homem acusado de matar o próprio colega de trabalho a facadas dentro de um curtume em Patrocínio Paulista, a 20 km de Franca, seja julgado pelo Tribunal do Júri.
A decisão foi assinada no último dia 22 pelo juiz Daniel Diego Carrijo, que pronunciou Paulo Roberto da Silva, de 38 anos, por homicídio qualificado. O magistrado também manteve a prisão preventiva do réu, negando o pedido para que ele aguardasse o julgamento em liberdade. A data do júri ainda será definida.
O processo envolve as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima - elementos que agravam a acusação e colocam o caso entre os mais graves da legislação penal.
O dia em que o trabalho virou cena de crime
O homicídio ocorreu na manhã de 14 de janeiro, dentro de um curtume no Distrito Industrial de Patrocínio Paulista. A vítima, Josias Pedro, de 20 anos, havia deixado Alagoas em busca de uma nova vida no interior paulista e trabalhava na empresa desde julho de 2024.
Segundo as investigações da Polícia Civil, o acusado - também funcionário do curtume, mas que estava de férias - foi até o local com um objetivo específico: encontrar Josias.
A motivação apontada é ciúmes. Ele teria descoberto que a ex-companheira estava se relacionando com a vítima.
O que aconteceu dentro da empresa, porém, chocou até investigadores: Josias foi atingido por mais de 30 golpes de faca em diferentes partes do corpo, como tórax, abdômen, costas e pescoço. Mesmo ferido, ainda tentou se defender - marcas nos braços indicam a tentativa de reação.
Fuga e desfecho judicial
Após o crime, o suspeito fugiu e ficou foragido por um dia. Ele se apresentou à polícia em 15 de janeiro e passou a responder preso desde então.
Com a decisão de pronúncia, o caso agora segue para o Tribunal do Júri, onde os sete jurados vão decidir o destino do acusado: condenação ou absolvição.
O julgamento ainda não tem data marcada.
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