Planejamento, gestão e prevenção marcaram a entrevista do advogado Guilherme Del Bianco ao podcast Arena GCN, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr. Ao longo da conversa, ele defendeu uma atuação estratégica na advocacia, alertou para os riscos da falta de organização patrimonial e resumiu sua visão sobre o mundo dos negócios em uma frase que chamou atenção: "Negócio que não dá dinheiro, ou você para ou você é parado". O episódio está disponível no YouTube e pode ser visto acima.

Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca em 2006, Guilherme possui especialização em Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). É sócio-fundador do escritório Moisés, Volpe, Vicari e Del Bianco Sociedade de Advogados (MVB), com atuação em Franca, Ituverava, Ribeirão Preto e São Paulo.

Planejamento para evitar crises

Durante a entrevista, Guilherme destacou a importância do planejamento patrimonial e empresarial, especialmente para pequenos e médios empreendedores.