Um morador de Franca de 34 anos registrou um boletim de ocorrência por estelionato após afirmar ter sido prejudicado financeiramente com o fechamento de uma clínica de implante capilar que tinha unidades na cidade e em Ribeirão Preto.

Segundo o registro, a vítima contratou o procedimento em dezembro de 2025 por R$ 15.001,14, valor parcelado em 21 prestações. Até o momento do registro, ele informou já ter pago seis parcelas.

De acordo com a vítima, após a assinatura do contrato, a empresa passou a exigir um pagamento adicional de aproximadamente R$ 3,9 mil, sob a justificativa de que ele apresentaria um quadro de pré-diabetes. O homem afirma que essa condição não constava no contrato nem havia sido informada antes da contratação.