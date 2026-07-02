Um morador de Franca de 34 anos registrou um boletim de ocorrência por estelionato após afirmar ter sido prejudicado financeiramente com o fechamento de uma clínica de implante capilar que tinha unidades na cidade e em Ribeirão Preto.
Segundo o registro, a vítima contratou o procedimento em dezembro de 2025 por R$ 15.001,14, valor parcelado em 21 prestações. Até o momento do registro, ele informou já ter pago seis parcelas.
De acordo com a vítima, após a assinatura do contrato, a empresa passou a exigir um pagamento adicional de aproximadamente R$ 3,9 mil, sob a justificativa de que ele apresentaria um quadro de pré-diabetes. O homem afirma que essa condição não constava no contrato nem havia sido informada antes da contratação.
Ainda conforme o boletim de ocorrência, posteriormente, a clínica solicitou novos exames e informou que a cirurgia seria realizada apenas em dezembro de 2026.
No dia 23 de junho, a vítima tentou contato pelo WhatsApp da empresa, mas não recebeu resposta. Em seguida, conversou com a funcionária responsável pela venda do procedimento, que informou que a empresa havia encerrado as atividades em Franca e que ela não trabalhava mais no local.
No dia seguinte, Yuri foi até a unidade da clínica, em Ribeirão Preto, e encontrou o estabelecimento fechado. Segundo o relato, ele não recebeu qualquer comunicado sobre o encerramento das atividades, não realizou o procedimento contratado e também não obteve a devolução dos valores pagos.
Além do prejuízo com as parcelas já quitadas, a vítima informou à Polícia Civil que teve gastos com deslocamentos entre Franca e Ribeirão Preto.
A clínica citada é a rede Stanleys Hair, que já aparece nas redes sociais com outros relatos semelhantes de pessoas que contrataram os serviços de implante capilar e ficaram no prejuízo.
O caso foi registrado como estelionato na Delegacia Eletrônica e será apurado pela Polícia Civil.
A reportagem não conseguiu contato com a clínica.
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