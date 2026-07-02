02 de julho de 2026
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POLÍCIA INVESTIGA

Clínica fecha e morador de Franca fica sem implante e no prejuízo

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Vítima havia contratado serviço de implante capilar
Vítima havia contratado serviço de implante capilar

Um morador de Franca de 34 anos registrou um boletim de ocorrência por estelionato após afirmar ter sido prejudicado financeiramente com o fechamento de uma clínica de implante capilar que tinha unidades na cidade e em Ribeirão Preto.

Segundo o registro, a vítima contratou o procedimento em dezembro de 2025 por R$ 15.001,14, valor parcelado em 21 prestações. Até o momento do registro, ele informou já ter pago seis parcelas.

De acordo com a vítima, após a assinatura do contrato, a empresa passou a exigir um pagamento adicional de aproximadamente R$ 3,9 mil, sob a justificativa de que ele apresentaria um quadro de pré-diabetes. O homem afirma que essa condição não constava no contrato nem havia sido informada antes da contratação.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, posteriormente, a clínica solicitou novos exames e informou que a cirurgia seria realizada apenas em dezembro de 2026.

No dia 23 de junho, a vítima tentou contato pelo WhatsApp da empresa, mas não recebeu resposta. Em seguida, conversou com a funcionária responsável pela venda do procedimento, que informou que a empresa havia encerrado as atividades em Franca e que ela não trabalhava mais no local.

No dia seguinte, Yuri foi até a unidade da clínica, em Ribeirão Preto, e encontrou o estabelecimento fechado. Segundo o relato, ele não recebeu qualquer comunicado sobre o encerramento das atividades, não realizou o procedimento contratado e também não obteve a devolução dos valores pagos.

Além do prejuízo com as parcelas já quitadas, a vítima informou à Polícia Civil que teve gastos com deslocamentos entre Franca e Ribeirão Preto.

A clínica citada é a rede Stanleys Hair, que já aparece nas redes sociais com outros relatos semelhantes de pessoas que contrataram os serviços de implante capilar e ficaram no prejuízo.

O caso foi registrado como estelionato na Delegacia Eletrônica e será apurado pela Polícia Civil.

A reportagem não conseguiu contato com a clínica.

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