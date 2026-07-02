02 de julho de 2026
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TRÁFICO DE DROGAS

Denúncia leva PM a traficante; jovem tenta fugir, mas é capturado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Drogas localizadas com o jovem que foi preso
Drogas localizadas com o jovem que foi preso

A tentativa de escapar da polícia terminou com a prisão de um jovem de 19 anos suspeito de tráfico de drogas no Jardim Ângela Rosa, em Franca, nessa quarta-feira, 1º. Após uma denúncia indicar que ele estaria vendendo entorpecentes em um bar do bairro, equipes da Força Tática foram até o local e encontraram o suspeito em uma esquina acompanhado de outros três homens.

Segundo a Polícia Militar, ao perceber a aproximação da viatura, o rapaz saiu correndo pela rua José Zuanazzi na tentativa de fugir. A reação chamou a atenção dos policiais, que iniciaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo poucos metros depois.

Durante a abordagem, os militares encontraram 33 papelotes com um pó branco semelhante à cocaína e uma porção de maconha. Conforme o registro da ocorrência, o suspeito admitiu que havia começado a comercializar a droga e informou que cada papelote seria vendido por R$ 20. A porção de maconha, segundo ele, seria para uso próprio.

Os outros três homens que estavam com o jovem também foram submetidos à revista, mas nada de ilícito foi localizado com eles.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Após o registro da ocorrência, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

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