O que aconteceu dentro de uma casa no Jardim Aeroporto 3, em Franca, ainda é um mistério. Na madrugada de terça-feira, 30, Marcelo Jerônimo de Souza, de 58 anos, saiu do imóvel pedindo ajuda aos vizinhos, caminhou por poucos metros e caiu na rua. Quando o socorro chegou, ele já estava morto.
O caso ganhou contornos ainda mais intrigantes após moradores entrarem na residência da vítima e encontrarem grande quantidade de sangue no banheiro. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.
Segundo testemunhas, o homem havia passado por uma cirurgia no crânio há algum tempo. Durante a madrugada, ele deixou a casa em busca de ajuda, mas acabou caindo nas proximidades do imóvel.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e compareceu ao local, porém a equipe apenas constatou o óbito por volta das 4h15.
A vítima morava sozinha e tinha uma filha que reside em outra região da cidade. No momento da ocorrência, os vizinhos não souberam informar o endereço ou o contato da familiar.
Um dos moradores permaneceu com a chave da residência até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos de levantamento no imóvel e na área onde o homem foi encontrado.
A causa da morte ainda não foi divulgada. O resultado dos exames periciais deverá auxiliar a Polícia Civil a reconstituir os últimos momentos da vítima e esclarecer o que provocou sua morte.
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