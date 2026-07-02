O que aconteceu dentro de uma casa no Jardim Aeroporto 3, em Franca, ainda é um mistério. Na madrugada de terça-feira, 30, Marcelo Jerônimo de Souza, de 58 anos, saiu do imóvel pedindo ajuda aos vizinhos, caminhou por poucos metros e caiu na rua. Quando o socorro chegou, ele já estava morto.

O caso ganhou contornos ainda mais intrigantes após moradores entrarem na residência da vítima e encontrarem grande quantidade de sangue no banheiro. A Polícia Civil abriu investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

Segundo testemunhas, o homem havia passado por uma cirurgia no crânio há algum tempo. Durante a madrugada, ele deixou a casa em busca de ajuda, mas acabou caindo nas proximidades do imóvel.