Uma motocicleta Honda Fan 160, ano 2021, de cor vermelha e placa EHO-5F07, foi furtada na manhã desta quarta-feira, 1º, na rua Odanir Correia Dias, no Jardim João Liporoni, em Franca. Após constatar o furto, o proprietário passou a divulgar o caso e oferecer recompensa em dinheiro para quem fornecer informações que levem à localização do veículo.

De acordo com o proprietário, o furto ocorreu durante a manhã. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da ação nem sobre a identificação de suspeitos.

Na tentativa de recuperar a motocicleta, a vítima intensificou a divulgação do caso e pede o apoio da população. Segundo o proprietário, será paga uma recompensa em dinheiro a quem contribuir com informações que levem à localização do veículo.