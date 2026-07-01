01 de julho de 2026
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Motocicleta é furtada no João Liporoni; dono oferece recompensa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Furtada: Honda Fan 160, ano 2021, placa EHO-5F07
Furtada: Honda Fan 160, ano 2021, placa EHO-5F07

Uma motocicleta Honda Fan 160, ano 2021, de cor vermelha e placa EHO-5F07, foi furtada na manhã desta quarta-feira, 1º, na rua Odanir Correia Dias, no Jardim João Liporoni, em Franca. Após constatar o furto, o proprietário passou a divulgar o caso e oferecer recompensa em dinheiro para quem fornecer informações que levem à localização do veículo.

De acordo com o proprietário, o furto ocorreu durante a manhã. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da ação nem sobre a identificação de suspeitos.

Na tentativa de recuperar a motocicleta, a vítima intensificou a divulgação do caso e pede o apoio da população. Segundo o proprietário, será paga uma recompensa em dinheiro a quem contribuir com informações que levem à localização do veículo.

Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (16) 99427-7869.

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