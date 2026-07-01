Uma motocicleta Honda Fan 160, ano 2021, de cor vermelha e placa EHO-5F07, foi furtada na manhã desta quarta-feira, 1º, na rua Odanir Correia Dias, no Jardim João Liporoni, em Franca. Após constatar o furto, o proprietário passou a divulgar o caso e oferecer recompensa em dinheiro para quem fornecer informações que levem à localização do veículo.
De acordo com o proprietário, o furto ocorreu durante a manhã. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da ação nem sobre a identificação de suspeitos.
Na tentativa de recuperar a motocicleta, a vítima intensificou a divulgação do caso e pede o apoio da população. Segundo o proprietário, será paga uma recompensa em dinheiro a quem contribuir com informações que levem à localização do veículo.
Quem tiver informações pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (16) 99427-7869.
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