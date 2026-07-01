01 de julho de 2026
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ACIDENTE

Carreta-cegonha derruba poste em rotatória no São Domingos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Poste pendurado após carreta atingir estrutura no Residencial São Domingos, em Franca
Poste pendurado após carreta atingir estrutura no Residencial São Domingos, em Franca

Uma carreta-cegonha derrubou um poste na tarde desta quarta-feira, 1º, na rua Luís Gonzaga, na rotatória do Residencial São Domingos, próximo à alça de acesso da rodovia Cândido Portinari, em Franca. A estrutura quebrou após ser atingida pelo veículo e ficou sustentada apenas pelos fios.

De acordo com testemunhas, o motorista realizava a rotatória quando parte da carreta atingiu o poste. Com o impacto, a estrutura se rompeu e permaneceu de pé apenas porque estava presa à fiação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, sinalizou o trecho para garantir a segurança dos motoristas e solicitou o apoio da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para providenciar a substituição do poste.

Energia não foi interrompida

O poste atingido é destinado exclusivamente à iluminação pública. Por isso, não houve interrupção no fornecimento de energia para residências e estabelecimentos comerciais da região.

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