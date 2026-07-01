O Hospital Estadual “Dom Diógenes Matthes”, em Franca, iniciou, nesta quarta-feira, 1°, o funcionamento da UTI adulta, com a entrada em operação de dez novos leitos de terapia intensiva. A ampliação reforça a capacidade de atendimento a pacientes em estado grave e integra a implantação gradual dos serviços da unidade, que totalizará 115 leitos em funcionamento nesta primeira fase.
Estrutura em expansão
Nesta primeira fase, conforme o cronograma previsto, o hospital contará com 105 leitos de internação, dez leitos de recuperação anestésica e dez leitos de UTI adulta. A estrutura atende pacientes nas áreas de clínica médica, pediatria, psiquiatria adulta e infantojuvenil, além do Hospital Dia, destinado à realização de cirurgias e exames.
A unidade também mantém o atendimento a pacientes internados e vem ampliando, de forma gradual, a assistência ambulatorial desde o início das atividades.
Atendimento ambulatorial
Desde o início do funcionamento, em 4 de maio, o ambulatório realizou mais de 400 atendimentos em especialidades como proctologia, cirurgia geral e cardiologia.
A previsão é que novos serviços sejam incorporados gradualmente, com a oferta de especialidades como gastrocirurgia, pneumologia, cirurgia de cabeça e pescoço e urologia.
Próximas etapas
O cronograma de expansão prevê o início das atividades do Centro Cirúrgico ainda em julho, com três salas cirúrgicas e duas destinadas a procedimentos endoscópicos.
A unidade também deve ampliar a oferta de exames, com a disponibilização de tomografia computadorizada neste mês, além de exames cardiológicos, de saúde auditiva e ultrassonografia.
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