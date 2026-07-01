O programa Asfalto Novo segue ampliando o recapeamento de vias em Franca. Nesta semana, as equipes atuam na avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no Jardim Portinari, na região Norte da cidade. A iniciativa é realizada por meio de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, com investimento de R$ 26 milhões.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, o monitoramento das frentes de trabalho aponta a conclusão do recapeamento da avenida Eufrásia Monteiro Petráglia, no trecho entre a rotatória da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e o cruzamento com a avenida Presidente Vargas. Os serviços também foram finalizados na avenida Willian Azzuz, que liga a Vila Santa Terezinha ao Miramontes.

Próxima etapa

Além da aplicação de novo pavimento, o programa contempla obras de drenagem em diferentes regiões da cidade. Após a conclusão dos serviços no Jardim Portinari, a próxima etapa prevê o início das intervenções na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, entre a cachoeira e a rotatória da avenida Champagnat, um dos principais corredores viários de Franca.

Obras já executadas