01 de julho de 2026
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EDUCAÇÃO

Recesso escolar da rede municipal de Franca começa em 13 de julho

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Rovena Rosa/Agência Brasil
Alunos entram em escola; estudantes terão 11 dias de recesso em Franca
Alunos entram em escola; estudantes terão 11 dias de recesso em Franca

A Secretaria de Educação de Franca entra na reta final do primeiro semestre letivo da rede municipal de ensino. Antes do início do recesso escolar, marcado para o período de 13 a 24 de julho, equipes gestoras, professores e demais servidores concluem as atividades pedagógicas, avaliações, registros acadêmicos e demais ações previstas no calendário escolar.

O recesso atenderá mais de 16 mil estudantes das escolas municipais, das creches e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Segundo semestre

De acordo com a Secretaria de Educação, o segundo semestre letivo terá início após o período de recesso e seguirá até o dia 23 de dezembro, conforme o calendário oficial da rede municipal.

Atualmente, a rede municipal é composta por 52 escolas municipais e conta ainda com 82 creches parceiras, responsáveis pelo atendimento da Educação Infantil.

A EJA atende 1.040 estudantes, oferecendo oportunidade de escolarização para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade adequada.

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