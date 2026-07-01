A Secretaria de Educação de Franca entra na reta final do primeiro semestre letivo da rede municipal de ensino. Antes do início do recesso escolar, marcado para o período de 13 a 24 de julho, equipes gestoras, professores e demais servidores concluem as atividades pedagógicas, avaliações, registros acadêmicos e demais ações previstas no calendário escolar.

O recesso atenderá mais de 16 mil estudantes das escolas municipais, das creches e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Segundo semestre

De acordo com a Secretaria de Educação, o segundo semestre letivo terá início após o período de recesso e seguirá até o dia 23 de dezembro, conforme o calendário oficial da rede municipal.