A Polícia Civil de Patrocínio Paulista ouviu, nesta quarta-feira, 1º, o motorista da Volkswagen Kombi que fugiu após um grave acidente de trânsito ocorrido no último sábado, 27, na avenida Marina Maria Chaves Barcelos, em Patrocínio Paulista, na região de Franca. Inicialmente, ele responderá por lesão corporal, fuga do local do acidente e omissão de socorro.
O motorista prestou depoimento e foi liberado. Sua identidade e a versão apresentada à Polícia Civil não foram divulgadas.
A vítima permanece internada na Santa Casa de Franca, onde segue sob cuidados médicos. Não foi informado o estado de saúde do paciente nesta quarta-feira.
Acidente foi registrado por câmeras
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a Kombi avançou o cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória. O motociclista não conseguiu evitar a colisão e foi atingido pelo veículo.
Com a força do impacto, a vítima foi arremessada por metros, parando do outro lado da avenida.
Estado de saúde da vítima
O motociclista sofreu fratura em uma das pernas e ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), encaminhado inicialmente à Santa Casa de Patrocínio Paulista e precisou ser entubado.
O caso foi registrado pela Polícia Militar e segue sob investigação da Polícia Civil.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.