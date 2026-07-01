A Polícia Civil de Patrocínio Paulista ouviu, nesta quarta-feira, 1º, o motorista da Volkswagen Kombi que fugiu após um grave acidente de trânsito ocorrido no último sábado, 27, na avenida Marina Maria Chaves Barcelos, em Patrocínio Paulista, na região de Franca. Inicialmente, ele responderá por lesão corporal, fuga do local do acidente e omissão de socorro.

O motorista prestou depoimento e foi liberado. Sua identidade e a versão apresentada à Polícia Civil não foram divulgadas.

A vítima permanece internada na Santa Casa de Franca, onde segue sob cuidados médicos. Não foi informado o estado de saúde do paciente nesta quarta-feira.

Acidente foi registrado por câmeras