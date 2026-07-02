O financiamento da saúde pública em Franca e o papel do Governo do Estado na ampliação dos investimentos para o setor estiveram no centro do debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem como pretendem atuar para que o Estado assuma uma parcela maior dos custos da saúde regional, mesmo após a inauguração do Hospital Estadual de Franca, os pré-candidatos apresentaram diferentes propostas voltadas ao aumento de recursos, fortalecimento da articulação política e integração regional.
As respostas passaram pela criação de frentes parlamentares, elaboração de um plano regional de saúde, ampliação dos repasses estaduais e federais e destinação de emendas parlamentares para custeio e investimentos. Em comum, os pré-candidatos defenderam maior participação do Estado no financiamento da saúde, com o objetivo de reduzir a pressão sobre o orçamento dos municípios e ampliar o acesso da população aos serviços.
O que disseram os pré-candidatos?
A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte:
"O Hospital Estadual de Franca foi inaugurado e terá custeio do governo do estado - um avanço real para a região. Mesmo assim, a cidade ainda precisa aplicar mais de um terço de tudo que arrecada em saúde. Como deputado estadual, o que o senhor fará para o estado dividir mais essa conta e fortalecer a saúde de Franca e região?"
Marcos Ferreira (PSB): “O território da região de Franca, no que perneia às políticas de saúde pelo Estado e gerido pelo DRS-8, concede em Franca, sendo subdividido em três colegiados de gestão regional, CGR Alta Anhanguera, CGR Alta Mogiana e CGR Três Colinas.
É imprescindível a implantação de um plano regional de saúde com a integração de todos os municípios da região de Franca, cujo objetivo é conjugar as ações para ampliar os recursos para leitos, cirurgias eletivas, próteses e medicamentos de alto custo. Para isso, é importante que haja representantes da região com relevância política, participação popular e mobilização social, com o objetivo de disputar o orçamento do Estado junto à Assembleia Legislativa.”
Professora Priscila (PT): “Como deputada estadual, eu vou atuar em duas frentes para dividir essa conta e fortalecer a saúde de Franca e região. Primeiro, eu vou buscar junto ao Governo Federal o incremento dos repasses do Fundo Nacional de Saúde, que já financia procedimentos de média e alta complexidade dos hospitais estaduais.
Segundo, eu vou articular a apresentação de emendas parlamentares federais e estaduais, as quais terei acesso como representante da região, para garantir recursos extras de custeio e investimento, como já ocorreu em portarias recentes para cirurgias eletivas e atenção especializada. Assim, vamos aliviar a pressão sobre o orçamento municipal e estadual e ampliar o atendimento à população.”
Cristiany de Castro (Republicanos): “A inauguração do Hospital Estadual é uma conquista muito importante para a Franca e toda a nossa região.
Só que ela precisa vir acompanhada de um compromisso contínuo do Estado com o custeio da saúde. Como deputada estadual, eu vou defender mais investimentos para que os municípios não paguem sozinhos essa conta. Isso significa mais recursos para a reabilitação, terapias, atendimento especializado e redução das filas.
Fortalecer a saúde pública é também garantir mais inclusão, dignidade e qualidade de vida para as pessoas com deficiência e suas famílias.”
Flávia Lancha (PSD): “Franca investe mais de um terço de tudo que arrecada em saúde e ainda sofre com falta de leitos, médicos e filas para cirurgia. Não adianta um deputado lutar sozinho ou destinar algumas emendas. É preciso mais.
Defendo a criação de uma frente parlamentar do interior, com deputados de Sertãozinho, São Carlos, Ribeirão Preto e outras cidades que enfrentam a mesma realidade. Sozinhos somos vozes, juntos somos força.”
Projeto segue até as eleições
Os vídeos integram a campanha Franca Tem Voz, iniciativa que reúne entidades, veículos de comunicação e instituições da cidade com o objetivo de ampliar o debate sobre temas de interesse regional e estimular o fortalecimento da representação política de Franca e região.
Ao longo das próximas semanas, os pré-candidatos voltarão a se manifestar sobre novos temas definidos pela organização do projeto.
Alexandre Tabah (Novo) e Delegada Graciela (PL) não encaminharam seus vídeos até o encerramento do prazo estabelecido pela organização da campanha.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.