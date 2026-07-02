O financiamento da saúde pública em Franca e o papel do Governo do Estado na ampliação dos investimentos para o setor estiveram no centro do debate entre os pré-candidatos a deputado estadual na campanha Franca Tem Voz. Ao responderem como pretendem atuar para que o Estado assuma uma parcela maior dos custos da saúde regional, mesmo após a inauguração do Hospital Estadual de Franca, os pré-candidatos apresentaram diferentes propostas voltadas ao aumento de recursos, fortalecimento da articulação política e integração regional.

As respostas passaram pela criação de frentes parlamentares, elaboração de um plano regional de saúde, ampliação dos repasses estaduais e federais e destinação de emendas parlamentares para custeio e investimentos. Em comum, os pré-candidatos defenderam maior participação do Estado no financiamento da saúde, com o objetivo de reduzir a pressão sobre o orçamento dos municípios e ampliar o acesso da população aos serviços.

O que disseram os pré-candidatos?

A pergunta apresentada aos pré-candidatos foi a seguinte: