A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 4, uma ação de vacinação contra a Influenza no Complexo Poliesportivo. O atendimento será das 9h às 13h, com entrada pela rua dos Pracinhas, no Residencial Paraíso. A vacina estará disponível para pessoas a partir de 6 meses de idade.

Para receber a dose, basta apresentar um documento de identidade com foto. Segundo a Secretaria de Saúde, 54 mil doses da vacina contra a Influenza já foram aplicadas no município. O imunizante protege contra as formas mais graves da gripe.

Vacinação segue nas unidades de saúde

Além da ação no Poliesportivo, a vacina continua disponível durante a semana em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 16h.