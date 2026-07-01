A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 4, uma ação de vacinação contra a Influenza no Complexo Poliesportivo. O atendimento será das 9h às 13h, com entrada pela rua dos Pracinhas, no Residencial Paraíso. A vacina estará disponível para pessoas a partir de 6 meses de idade.
Para receber a dose, basta apresentar um documento de identidade com foto. Segundo a Secretaria de Saúde, 54 mil doses da vacina contra a Influenza já foram aplicadas no município. O imunizante protege contra as formas mais graves da gripe.
Vacinação segue nas unidades de saúde
Além da ação no Poliesportivo, a vacina continua disponível durante a semana em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 16h.
Para pacientes acamados, a Vigilância Epidemiológica mantém a vacinação domiciliar aos sábados e feriados. O agendamento deve ser realizado por um familiar na UBS mais próxima da residência.
Exames gratuitos e orientação sobre asma
A vacinação integra a programação pelo Dia Nacional de Controle da Asma, celebrado em 21 de junho. A atividade é promovida pela ABRA (Associação Brasileira de Asmáticos), com apoio da Prefeitura.
No local, também serão oferecidos atendimentos gratuitos de espirometria, conhecida como "exame do sopro". O teste mede a quantidade e a velocidade do ar nos pulmões e é utilizado no diagnóstico e acompanhamento de doenças respiratórias crônicas.
Cerca de 30 pacientes já estão agendados para o exame. Especialistas também estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre asma, tratamento e medicações.
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