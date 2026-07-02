O escritor Luiz Cruz de Oliveira, membro fundador da Academia Francana de Letras, apresentará neste sábado, 4, seu novo livro “Ronan e Outros Heróis”, durante evento aberto ao público no Sebo Almanaque, localizado no centro de Franca. O lançamento acontecerá às 10h, na rua Dr. Júlio Cardoso, 2.072.
A obra reúne relatos e reflexões sobre pessoas que fizeram parte da trajetória do autor e que, segundo ele, ajudaram a construir a história da cidade por meio da simplicidade, do trabalho e da dedicação. O livro destaca personagens que Cruz considera exemplos e que, muitas vezes, permaneceram longe dos holofotes.
Entre eles, está Ronan Roberto da Silva, amigo pessoal do escritor e inspiração para o título da publicação. Ronan será homenageado durante o lançamento.
Para Luiz Cruz, o livro também representa uma forma de reconhecer aqueles que contribuíram para o desenvolvimento de Franca. "Como francano e como pessoa que aqui fez a sua formação inicial, no Grupo Barão da Franca e no IEETC (Instituto Estadual de Educação Torquato Caleiro), sinto-me na obrigação, como operário da literatura, de destacar os francanos humildes com quem convivi. Pessoas que também contribuíram de forma decisiva para a grandeza da nossa cidade e da nossa literatura", afirmou.
O autor convida a comunidade para participar do lançamento e celebrar as histórias que inspiraram a obra.
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