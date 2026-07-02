A presidente da OAB Franca, Luiza Gouvêa, representou a subseção no Colégio de Presidentes da OAB SP 2026, realizado entre os dias 25 e 27 de junho, em Atibaia (SP). O encontro reuniu lideranças de todas as subseções paulistas para definir estratégias e discutir os principais desafios enfrentados pela advocacia no estado.

Durante os três dias de programação, os participantes debateram temas considerados prioritários para a classe, como o uso da inteligência artificial na advocacia, a defesa das prerrogativas profissionais, o combate ao exercício ilegal da profissão, ética, disciplina e iniciativas voltadas ao fortalecimento institucional e à valorização da carreira jurídica.

Segundo Luiza Gouvêa, a participação da OAB Franca no encontro fortalece a atuação da subseção e permite acompanhar de perto as decisões que impactam diretamente o exercício da advocacia. "Essa troca de ideias e o debate sobre as melhores práticas cotidianas são fundamentais, pois promovem uma integração valiosa entre todas as subseções", afirmou.