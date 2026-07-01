Os clientes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) terão mais um mês para renegociar débitos com condições especiais. A campanha “Acertando suas Contas” foi prorrogada até 31 de julho e mantém descontos de até 80% sobre o valor principal da dívida, além da eliminação de 100% dos juros, multas e correção monetária. A iniciativa é voltada a consumidores com contas em atraso, independentemente do tempo de inadimplência.
Parcelamento ampliado
A principal novidade da campanha é a possibilidade de parcelar o débito renegociado em até 36 vezes diretamente na conta mensal de água. Regulamentada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), a modalidade permite que as parcelas sejam discriminadas na própria fatura, facilitando o acompanhamento do acordo pelo consumidor.
Também seguem disponíveis as opções de parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito ou pagamento via PIX.
Segundo a Sabesp, a campanha já beneficiou cerca de 128 mil clientes em 2026, com mais de R$ 110 milhões em descontos concedidos. A expectativa é ampliar o número de famílias que consigam regularizar os débitos sem comprometer o orçamento.
Novas regras para negociação
Além do novo modelo de parcelamento, as regras permitem que clientes residenciais façam uma nova renegociação caso não consigam cumprir o primeiro acordo. Também é possível antecipar parcelas ou quitar toda a dívida antes do prazo, com redução proporcional dos juros e demais encargos futuros.
A campanha é destinada a consumidores com contas em atraso, sem restrição quanto ao período de inadimplência.
Descontos para tarifas sociais
A regulamentação também prevê condições diferenciadas para beneficiários das tarifas Social e Vulnerável. A Tarifa Vulnerável oferece desconto de 78% para famílias inscritas no CadÚnico com renda per capita de até um quarto do salário mínimo.
Já a Tarifa Social I garante redução de 72% para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, além de contemplar outros grupos, como desempregados, moradores de habitação social e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada).
Famílias que vivem em núcleos urbanos informais passíveis de regularização também podem ser atendidas. Nesses casos, o benefício prevê desconto de 50% sobre o consumo de até 15 metros cúbicos por um período de 24 meses, desde que sejam cumpridos os critérios do programa.
Como renegociar
A renegociação pode ser feita pelos canais digitais da Sabesp, pelo WhatsApp (11) 3388-8000, pelo telefone 0800 055 0195, com atendimento gratuito, ou presencialmente nas unidades de atendimento e na unidade móvel “Van Bora”, que percorre cidades do estado.
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