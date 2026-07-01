Os clientes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) terão mais um mês para renegociar débitos com condições especiais. A campanha “Acertando suas Contas” foi prorrogada até 31 de julho e mantém descontos de até 80% sobre o valor principal da dívida, além da eliminação de 100% dos juros, multas e correção monetária. A iniciativa é voltada a consumidores com contas em atraso, independentemente do tempo de inadimplência.

Parcelamento ampliado

A principal novidade da campanha é a possibilidade de parcelar o débito renegociado em até 36 vezes diretamente na conta mensal de água. Regulamentada pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), a modalidade permite que as parcelas sejam discriminadas na própria fatura, facilitando o acompanhamento do acordo pelo consumidor.

Também seguem disponíveis as opções de parcelamento em até 24 vezes no cartão de crédito ou pagamento via PIX.