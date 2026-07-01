Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa terça-feira, 30, em Igarapava, durante uma ação da Polícia Militar. A prisão ocorreu após a corporação receber uma denúncia de venda de entorpecentes em uma residência. No imóvel, os policiais flagraram o suspeito dividindo e embalando as drogas que seriam destinadas à venda.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi desencadeada após informações indicarem a prática de tráfico de drogas no endereço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem manipulando os entorpecentes, que já estavam em processo de separação e embalagem para a venda.

Durante as buscas na residência, os militares localizaram dinheiro e sacos plásticos utilizados para guardar as drogas. De acordo com o registro da ocorrência, os materiais eram usados na preparação dos entorpecentes para a comercialização.