Oito motoristas foram autuados durante operações da Lei Seca realizadas pelo Detran-SP em Franca entre os dias 22 e 28 de junho. As fiscalizações resultaram em sete recusas ao teste do bafômetro e uma autuação por direção sob efeito de álcool.

Ao todo, 1.089 condutores foram abordados durante as ações, que ocorreram na rua Doutor Pedro de Toledo, nas proximidades da Unifran, e na avenida Lisete Coelho Lourenço, no Jardim Tropical.

Mais de mil abordagens

De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), dirigir sob efeito de álcool - quando o bafômetro registra até 0,33 miligrama de álcool por litro de ar expelido - e se recusar a realizar o teste são infrações gravíssimas previstas nos artigos 165 e 165-A.