A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até esta quinta-feira, 2, o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores para os itinerários de formação técnico-profissional do Ensino Médio da rede estadual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), responsável pela organização da seleção.

O prazo inicial para o encerramento das inscrições era 26 de junho. As vagas são destinadas a escolas de tempo parcial e integral distribuídas pelas 91 Diretorias Regionais de Ensino do Estado.

Podem participar candidatos com formação em licenciatura, bacharelado ou cursos tecnológicos. O edital também permite a inscrição de especialistas com notório saber e de técnicos com experiência comprovada, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela Deliberação CEE nº 207/2022.