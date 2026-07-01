A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo prorrogou até esta quinta-feira, 2, o prazo de inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de professores para os itinerários de formação técnico-profissional do Ensino Médio da rede estadual. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), responsável pela organização da seleção.
O prazo inicial para o encerramento das inscrições era 26 de junho. As vagas são destinadas a escolas de tempo parcial e integral distribuídas pelas 91 Diretorias Regionais de Ensino do Estado.
Podem participar candidatos com formação em licenciatura, bacharelado ou cursos tecnológicos. O edital também permite a inscrição de especialistas com notório saber e de técnicos com experiência comprovada, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela Deliberação CEE nº 207/2022.
O processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de professores para os cursos técnicos que passarão a ser ofertados pela rede estadual a partir de 2027. As oportunidades abrangem seis eixos tecnológicos e diversas áreas de formação.
Cursos contemplados
Entre os cursos previstos estão administração, logística e vendas, no eixo de gestão e negócios; enfermagem, farmácia e meio ambiente, em ambiente e saúde; ciência de dados e desenvolvimento de sistemas, em informação e comunicação; agronegócio, em recursos naturais; hospedagem, em turismo, hospitalidade e lazer; e eletrônica, em controle e processos industriais. Também fazem parte da seleção outros componentes curriculares de natureza técnica oferecidos pela Seduc-SP.
Quatro etapas de avaliação
O processo seletivo será realizado em quatro etapas. As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 23 de agosto e serão aplicadas em 77 municípios que sediam Diretorias de Ensino.
Antes dessa fase, os candidatos deverão enviar uma videoaula, entre cinco e sete minutos, como prova prática para avaliação das competências relacionadas à atuação em sala de aula.
As etapas da seleção são:
- Prova objetiva, com 30 questões, sendo 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 específicas do eixo tecnológico escolhido;
- Prova discursiva, composta por uma questão com valor de até 20 pontos;
- Prova prática, com envio de videoaula;
- Avaliação de títulos.
Remuneração
Para uma jornada de 40 horas semanais, o salário inicial é de R$ 5.565.
Os professores que atuarem em unidades do PEI (Programa Ensino Integral) receberão ainda uma gratificação de R$ 2.120 por dedicação exclusiva, elevando a remuneração para R$ 7.685 mensais.
As contratações serão por tempo determinado, com vínculo que poderá ser mantido por até três anos.
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