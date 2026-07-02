O Sesc Franca realiza, em julho, uma programação gratuita com três shows de estilos musicais distintos. As apresentações acontecem nos dias 5, 9 e 12 de julho e reúnem o projeto Verso e Viola, com Lizandra e Victória, a banda Iron Ladies e a cantora Karika Rocha, em diferentes espaços da unidade.

A programação começa no dia 5 de julho, às 11h, na Comedoria, com a quarta edição do projeto Verso e Viola. As cantoras Lizandra e Victória, de Nova Odessa, apresentam o show Brasil Caboclo, que reúne modas de viola, clássicos da música caipira e relatos do interior.

A proposta do projeto é valorizar a cultura caipira, destacando seus saberes e tradições por meio da viola, dos causos e dos cantos. A apresentação tem classificação livre e entrada gratuita.

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