O Sesc Franca realiza, em julho, uma programação gratuita com três shows de estilos musicais distintos. As apresentações acontecem nos dias 5, 9 e 12 de julho e reúnem o projeto Verso e Viola, com Lizandra e Victória, a banda Iron Ladies e a cantora Karika Rocha, em diferentes espaços da unidade.
A programação começa no dia 5 de julho, às 11h, na Comedoria, com a quarta edição do projeto Verso e Viola. As cantoras Lizandra e Victória, de Nova Odessa, apresentam o show Brasil Caboclo, que reúne modas de viola, clássicos da música caipira e relatos do interior.
A proposta do projeto é valorizar a cultura caipira, destacando seus saberes e tradições por meio da viola, dos causos e dos cantos. A apresentação tem classificação livre e entrada gratuita.
Rock em destaque
No dia 9 de julho, às 16h, a banda Iron Ladies sobe ao palco da Convivência do Sesc Franca. Formado exclusivamente por mulheres desde 2015, o grupo apresenta releituras das canções da banda inglesa Iron Maiden, com novas interpretações dos principais sucessos do repertório.
O show também é gratuito e tem classificação livre.
Tributo a Raul Seixas
Encerrando a programação, no dia 12 de julho, às 17h, na Horta do Sesc Franca, Karika Rocha apresenta o espetáculo O Maluco Sou Eu, em homenagem a Raul Seixas.
Entre histórias sobre a trajetória do artista, o show reúne clássicos como Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante e Gita. A apresentação integra a comemoração ao Dia do Rock, celebrado em 13 de julho, e tem entrada gratuita.
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