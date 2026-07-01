01 de julho de 2026
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ANGÚSTIA

Mãe de Tiago relata dor: 'Parece que arrancaram algo de mim'

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Roselene Gomes Pereira, mãe de Tiago Gomes Pereira, desaparecido desde o dia 21 de junho
Roselene Gomes Pereira, mãe de Tiago Gomes Pereira, desaparecido desde o dia 21 de junho

“É um vazio muito grande. Parece que arrancaram alguma coisa de mim.”

A frase resume a angústia vivida por Roselene Gomes Pereira, de 53 anos, mãe de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho em Pedregulho. Nesta quarta-feira, 1º, ela foi ouvida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e deixou a oitiva sem respostas sobre o paradeiro do filho.

Segundo Roselene, até o momento não há nenhuma informação concreta que ajude a explicar o que aconteceu com Tiago desde o dia em que ele saiu de casa de bicicleta e não voltou mais.

“Não sei se ele entrou na mata, se algum animal atacou ou se existe a possibilidade de alguém ter feito uma maldade”, declarou.

A mãe afirmou que aguarda por novidades da Polícia Civil e disse confiar apenas nas informações oficiais da investigação.

'Quando chega a noite, sinto o cheiro dele'

Abalada com o desaparecimento, Roselene relatou o sofrimento enfrentado pela família desde o sumiço do filho.

“É um vazio muito grande. Parece que arrancaram alguma coisa de mim. Quando chega a noite, durmo com uma camiseta dele, sinto o cheiro dele, vou ao quarto, vejo as coisas dele e deito na cama dele. É uma perda muito grande. Não desejo isso para nenhuma mãe”, afirmou.

Segundo ela, Tiago era conhecido por ter muitos amigos e não possuía desavenças que pudessem indicar alguma motivação para o desaparecimento.

Bicicleta foi encontrada após novas buscas

Roselene também comentou a localização da bicicleta de Tiago, encontrada no último sábado, 27, por outro filho da família.

De acordo com ela, os familiares já haviam percorrido diversas vezes a região utilizando motocicletas pelas estradas de café próximas ao local, sem encontrar qualquer vestígio. “Depois, em uma nova busca, meu outro filho acabou encontrando a bicicleta”, relatou.

A mãe destacou ainda que Tiago conhecia bem a região por onde costumava pedalar e sempre retornava para casa antes das 19 horas.

Investigação continua

O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas presenciais após oito dias de operação sem localizar indícios que apontassem o paradeiro do jovem.

Apesar disso, a Polícia Civil mantém as investigações por meio da DIG de Franca, que busca reunir novas informações para esclarecer o caso.

Tiago Gomes Pereira desapareceu no dia 21 de junho após sair de bicicleta levando uma sacola com dois pães. Segundo a família, ele informou que seguiria para a região da Cachoeira Cascata Grande.

Desde então, não foi mais visto.

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