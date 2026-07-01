“É um vazio muito grande. Parece que arrancaram alguma coisa de mim.”

A frase resume a angústia vivida por Roselene Gomes Pereira, de 53 anos, mãe de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho em Pedregulho. Nesta quarta-feira, 1º, ela foi ouvida pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e deixou a oitiva sem respostas sobre o paradeiro do filho.

Segundo Roselene, até o momento não há nenhuma informação concreta que ajude a explicar o que aconteceu com Tiago desde o dia em que ele saiu de casa de bicicleta e não voltou mais.