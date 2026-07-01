O Franca Basquete apresentou nesta quarta-feira, 1º, por meio de uma live oficial, o elenco que iniciará a temporada 2026/27. Após a saída de sete atletas depois da conquista do pentacampeonato do NBB, o clube confirmou cinco reforços e anunciou que ainda vai anunciar mais dois jogadores até o fim de 2026.

Com as permanências de David Jackson e Rafael Mineiro, a equipe comandada por Helinho Garcia começa a temporada com sete jogadores adultos confirmados no elenco.

Cinco reforços anunciados

Os novos contratados anunciados pelo Franca são o armador Luciano Parodi, que defendia o Nacional, do Uruguai; o ala Reynan, revelado pelo próprio clube e que estava atuando nos Estados Unidos; o pivô Lucas Siewert, ex-Paulistano; o ala/pivô Jordan Williams, que atuava pelo Aguada, do Uruguai, após passagem pelo Minas; e o pivô Andrezão, vindo do Bauru.