O Franca Basquete apresentou nesta quarta-feira, 1º, por meio de uma live oficial, o elenco que iniciará a temporada 2026/27. Após a saída de sete atletas depois da conquista do pentacampeonato do NBB, o clube confirmou cinco reforços e anunciou que ainda vai anunciar mais dois jogadores até o fim de 2026.
Com as permanências de David Jackson e Rafael Mineiro, a equipe comandada por Helinho Garcia começa a temporada com sete jogadores adultos confirmados no elenco.
Cinco reforços anunciados
Os novos contratados anunciados pelo Franca são o armador Luciano Parodi, que defendia o Nacional, do Uruguai; o ala Reynan, revelado pelo próprio clube e que estava atuando nos Estados Unidos; o pivô Lucas Siewert, ex-Paulistano; o ala/pivô Jordan Williams, que atuava pelo Aguada, do Uruguai, após passagem pelo Minas; e o pivô Andrezão, vindo do Bauru.
Durante a transmissão, os atletas participaram com depoimentos, assim como os jogadores que renovaram contrato e o técnico Helinho Garcia.
Clube prevê mais duas chegadas
Além dos reforços já confirmados, o Franca informou que mais dois jogadores serão incorporados ao elenco nos próximos meses.
Segundo o planejamento apresentado pelo clube, um ala/armador deve chegar em outubro. Embora o nome não tenha sido confirmado oficialmente, a expectativa é de que o reforço seja Gui Deodato.
A segunda contratação prevista é a de um pivô que atua no basquete mexicano, com chegada programada para dezembro.
O clube também revelou que uma décima contratação ainda pode ocorrer, especialmente para a reta decisiva da temporada.
Calendário cheio em 2026/27
A comissão técnica foi mantida integralmente para a nova temporada. Sob o comando de Helinho Garcia, o Franca disputará o NBB, a Basketball Champions League Americas (BCLA), o Campeonato Paulista e, provavelmente, a Copa Super 8.
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