Um morador da rua Major Duarte, no bairro Cidade Nova, em Franca, teve o hidrômetro de sua casa furtado durante a madrugada desta quarta-feira, 1º, enquanto a família dormia. O crime só foi descoberto nas primeiras horas da manhã, quando ele percebeu a falta de água ao se preparar para o trabalho.

Crime foi descoberto ao amanhecer

Segundo o morador, a ausência de água chamou a atenção logo ao acordar. Ao verificar o hidrômetro instalado na calçada, constatou que o equipamento havia sido levado. “Levantei para escovar os dentes e tomar banho e percebi que não estava saindo água em nenhuma torneira da casa. Achei estranho e fui verificar o hidrômetro na rua. Quando cheguei lá, ele não estava mais no lugar”, relatou.

Após perceber o furto, ele analisou imagens de câmeras de segurança da região e identificou a ação do suspeito. De acordo com o relato, o crime ocorreu entre 0h e 0h30, na madrugada de terça-feira para quarta-feira.

Sensação de insegurança