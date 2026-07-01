O trecho da rodovia MG-344 entre os municípios de Claraval (MG) e Ibiraci (MG) foi liberado para o tráfego no fim da tarde desta quarta-feira, 1º, após permanecer interditado por cerca de quatro meses devido ao risco de desmoronamento. A recuperação foi realizada pelo DER-MG (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais), que executou obras para estabilizar a estrutura da pista e garantir a segurança dos motoristas.

A interdição foi determinada no fim de fevereiro, depois que um levantamento realizado pela Prefeitura de Claraval identificou comprometimento na estrutura da rodovia, na altura do km 7 da 4odovia Melchsedec de Oliveira Netto. Diante do risco, o DER-MG bloqueou o trecho por questões de segurança.

Danos causados pelas chuvas

O problema teve origem nas fortes chuvas registradas no período, que romperam uma tubulação localizada sob a pista. Sem suportar o volume de água, a estrutura cedeu, provocando o afundamento do pavimento e o deslizamento parcial do barranco às margens da rodovia.