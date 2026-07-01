01 de julho de 2026
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ACIDENTE DE TRABALHO

Portão cai durante obra e deixa 2 trabalhadores feridos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Samu foi acionado no local para prestar socorro às vítimas
Samu foi acionado no local para prestar socorro às vítimas

Dois trabalhadores ficaram feridos após um portão cair durante uma obra na manhã desta quarta-feira, 1º), na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.

Segundo as primeiras informações, um trator realizava o içamento da estrutura quando o portão se desprendeu e caiu sobre os trabalhadores que atuavam no local.

Um dos operários foi atingido na cabeça. O outro sofreu ferimentos considerados leves.

Vítimas foram levadas ao pronto-socorro

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no canteiro de obras.

Na sequência, os dois trabalhadores foram encaminhados ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz" para avaliação médica.

As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.

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