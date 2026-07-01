Dois trabalhadores ficaram feridos após um portão cair durante uma obra na manhã desta quarta-feira, 1º), na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.
Segundo as primeiras informações, um trator realizava o içamento da estrutura quando o portão se desprendeu e caiu sobre os trabalhadores que atuavam no local.
Um dos operários foi atingido na cabeça. O outro sofreu ferimentos considerados leves.
Vítimas foram levadas ao pronto-socorro
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos ainda no canteiro de obras.
Na sequência, os dois trabalhadores foram encaminhados ao Pronto-socorro "Álvaro Azzuz" para avaliação médica.
As causas do acidente ainda deverão ser investigadas.
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