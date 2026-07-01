Dois trabalhadores ficaram feridos após um portão cair durante uma obra na manhã desta quarta-feira, 1º), na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região norte de Franca.

Segundo as primeiras informações, um trator realizava o içamento da estrutura quando o portão se desprendeu e caiu sobre os trabalhadores que atuavam no local.

Um dos operários foi atingido na cabeça. O outro sofreu ferimentos considerados leves.

Vítimas foram levadas ao pronto-socorro