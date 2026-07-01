01 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Motorista foge após acidente, mas perde placa e é identificado

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de segurança registram acidente; moto teve danos após colisão
Câmeras de segurança registram acidente; moto teve danos após colisão

Um motociclista de 25 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira, 29, no cruzamento da avenida Nelson Nogueira, no Jardim São Gabriel, em Franca. O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro, mas acabou deixando a placa do veículo no local da colisão.

Segundo as informações apuradas, o condutor de um Fiat Palio preto teria avançado a sinalização de parada obrigatória e atingido a motocicleta, que trafegava pela avenida na via preferencial.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos.

Vítima passou por cirurgia

A lesão mais grave foi uma fratura exposta em um dos dedos da mão. O motociclista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por um procedimento cirúrgico para reposicionar e fixar o dedo atingido.

Após receber atendimento médico, ele recebeu alta hospitalar.

Motorista fugiu após verificar estado da vítima

De acordo com testemunhas, o motorista chegou a parar o veículo após a colisão e desceu para verificar as condições do motociclista.

No entanto, logo em seguida, retornou ao carro e deixou o local sem prestar assistência à vítima.

Durante a batida, a placa do Fiat Palio se desprendeu e ficou caída na via.

O material foi recolhido e entregue às autoridades, o que permitirá a identificação do proprietário do automóvel.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Os investigadores buscam confirmar quem conduzia o veículo no momento do acidente e apurar as responsabilidades do motorista, incluindo a fuga sem prestação de socorro.

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