Um motociclista de 25 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira, 29, no cruzamento da avenida Nelson Nogueira, no Jardim São Gabriel, em Franca. O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro, mas acabou deixando a placa do veículo no local da colisão.
Segundo as informações apuradas, o condutor de um Fiat Palio preto teria avançado a sinalização de parada obrigatória e atingido a motocicleta, que trafegava pela avenida na via preferencial.
Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos.
Vítima passou por cirurgia
A lesão mais grave foi uma fratura exposta em um dos dedos da mão. O motociclista recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Franca, onde passou por um procedimento cirúrgico para reposicionar e fixar o dedo atingido.
Após receber atendimento médico, ele recebeu alta hospitalar.
Motorista fugiu após verificar estado da vítima
De acordo com testemunhas, o motorista chegou a parar o veículo após a colisão e desceu para verificar as condições do motociclista.
No entanto, logo em seguida, retornou ao carro e deixou o local sem prestar assistência à vítima.
Durante a batida, a placa do Fiat Palio se desprendeu e ficou caída na via.
O material foi recolhido e entregue às autoridades, o que permitirá a identificação do proprietário do automóvel.
O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil. Os investigadores buscam confirmar quem conduzia o veículo no momento do acidente e apurar as responsabilidades do motorista, incluindo a fuga sem prestação de socorro.
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