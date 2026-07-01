Um motociclista de 25 anos ficou ferido após um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira, 29, no cruzamento da avenida Nelson Nogueira, no Jardim São Gabriel, em Franca. O motorista do carro envolvido fugiu sem prestar socorro, mas acabou deixando a placa do veículo no local da colisão.

Segundo as informações apuradas, o condutor de um Fiat Palio preto teria avançado a sinalização de parada obrigatória e atingido a motocicleta, que trafegava pela avenida na via preferencial.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu diversos ferimentos.

Vítima passou por cirurgia