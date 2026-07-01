O laudo necroscópico de Mikael Santos Lima, de 29 anos, confirmou que o cabeleireiro foi executado com seis disparos de arma de fogo na região da cabeça e do rosto. O documento, elaborado pelo IML (Instituto Médico Legal), foi anexado ao inquérito conduzido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e reforça as conclusões da investigação.

Segundo o delegado da DIG, Márcio Murari, o exame identificou seis perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo de calibre .380, todas concentradas na face e na cabeça da vítima.

Outro ponto destacado pelos peritos foi a mutilação das pontas dos dedos e do polegar de Mikael. De acordo com o delegado, a principal hipótese é de que o autor do crime tenha tentado dificultar a identificação do corpo por meio das impressões digitais.

Vestígios reforçam acusação