O laudo necroscópico de Mikael Santos Lima, de 29 anos, confirmou que o cabeleireiro foi executado com seis disparos de arma de fogo na região da cabeça e do rosto. O documento, elaborado pelo IML (Instituto Médico Legal), foi anexado ao inquérito conduzido pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca e reforça as conclusões da investigação.
Segundo o delegado da DIG, Márcio Murari, o exame identificou seis perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo de calibre .380, todas concentradas na face e na cabeça da vítima.
Outro ponto destacado pelos peritos foi a mutilação das pontas dos dedos e do polegar de Mikael. De acordo com o delegado, a principal hipótese é de que o autor do crime tenha tentado dificultar a identificação do corpo por meio das impressões digitais.
Vestígios reforçam acusação
A Polícia Civil reuniu outras evidências que reforçam a acusação contra o suspeito, Thalys, que está preso preventivamente e foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado.
Durante as investigações, os policiais encontraram vestígios de sangue no banco do passageiro do veículo utilizado pelo investigado. Também foram localizados restos de grama semelhantes à vegetação usada para esconder o corpo na área rural onde Mikael foi encontrado.
Além disso, imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito comprando grama em um estabelecimento de Franca. Segundo a polícia, o material teria sido utilizado para cobrir o cadáver.
Polícia não encontrou indícios de outros envolvidos
Conforme o delegado Márcio Murari, todas as provas reunidas até o momento apontam exclusivamente para a participação de Thalys no crime.
Até agora, a investigação não identificou indícios da participação de outras pessoas no assassinato.
Os laudos já concluídos foram encaminhados ao Poder Judiciário e anexados ao inquérito. A Polícia Civil ainda aguarda os resultados da perícia realizada no local onde o corpo foi encontrado, além dos exames no veículo, na motocicleta e do teste de DNA do sangue localizado no carro do suspeito.
Segundo a investigação, esses documentos também poderão reforçar a acusação de ocultação de cadáver.
As evidências apuradas até o momento indicam que Mikael foi morto no mesmo local onde o corpo foi encontrado.
Relembre o caso
Mikael Santos Lima estava desaparecido desde o dia 27 de maio.
O corpo foi localizado em 3 de junho, em uma estrada de terra na região do Paiolzinho, zona rural de Franca, por um adolescente de 15 anos que cuidava de cavalos nas proximidades.
Quando foi encontrado, o cadáver já estava em avançado estado de decomposição e apresentava marcas de disparos de arma de fogo.
A partir das investigações da DIG, a Polícia Civil identificou o suspeito, que permanece preso enquanto aguarda o andamento do processo judicial.
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