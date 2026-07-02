Liderança de Franca com forte atuação na defesa das pessoas com deficiência, das mães e da educação apresenta seu nome para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

A presidente da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), Dra. Cristiany de Castro, oficializou sua pré-candidatura a deputada estadual. Advogada e cidadã francana, Cristiany construiu sua trajetória pública na linha de frente da defesa dos direitos das pessoas com deficiência (PCD) e no fortalecimento das APAEs paulistas. Agora, ela busca uma cadeira na Assembleia Legislativa (ALESP) para transformar essa experiência de gestão em políticas públicas para todo o estado.

Bagagem administrativa e terceiro setor

À frente da FEAPAES-SP, Cristiany lidera uma rede que coordena mais de 300 unidades e atende cerca de 70 mil famílias. Sob sua gestão, a Federação alcançou marcos rigorosos de governança, incluindo a certificação ISO 9001 e o reconhecimento no ranking das 100 Melhores ONGs do Brasil.