Liderança de Franca com forte atuação na defesa das pessoas com deficiência, das mães e da educação apresenta seu nome para a Assembleia Legislativa de São Paulo.

A presidente da Federação das APAEs do Estado de São Paulo (FEAPAES-SP), Dra. Cristiany de Castro, oficializou sua pré-candidatura a deputada estadual. Advogada e cidadã francana, Cristiany construiu sua trajetória pública na linha de frente da defesa dos direitos das pessoas com deficiência (PCD) e no fortalecimento das APAEs paulistas. Agora, ela busca uma cadeira na Assembleia Legislativa (ALESP) para transformar essa experiência de gestão em políticas públicas para todo o estado.

Bagagem administrativa e terceiro setor

À frente da FEAPAES-SP, Cristiany lidera uma rede que coordena mais de 300 unidades e atende cerca de 70 mil famílias. Sob sua gestão, a Federação alcançou marcos rigorosos de governança, incluindo a certificação ISO 9001 e o reconhecimento no ranking das 100 Melhores ONGs do Brasil.

Essa experiência administrativa confere à pré-candidata um domínio técnico sobre o terceiro setor, aplicação de recursos públicos e parcerias governamentais — conhecimento essencial para a atuação de um parlamentar.

Foco na educação e no amparo às mães

Os pilares do trabalho de Cristiany de Castro estão concentrados no desenvolvimento da educação inclusiva e no suporte estrutural às famílias atípicas. Na área pedagógica, sua articulação visa a ampliação de atendimentos especializados nas escolas, defendendo que a inclusão escolar necessita de professores mediadores e estrutura adequada para acontecer na prática.

Recentemente, a advogada ganhou projeção nacional ao idealizar a proposta legislativa que alcançou 20 mil apoios no Senado Federal para proteger financeiramente as mães cuidadoras que recebem o BPC. A iniciativa nasceu da escuta diária dessas mulheres, que frequentemente deixam o mercado de trabalho formal para se dedicarem integralmente aos filhos.

Representatividade de Franca na ALESP

Ao lançar sua pré-candidatura a deputada estadual, a Dra. Cristiany propõe levar essa capacidade de entrega e conhecimento jurídico para o ambiente legislativo de São Paulo. Para Franca e região, o projeto representa a oportunidade de ter uma representante na ALESP que domina as demandas reais da saúde, assistência social e direitos humanos.

Com uma caminhada pautada por resultados práticos e eficiência institucional, Cristiany de Castro inicia este novo ciclo focada em ampliar a defesa das causas que já lidera na ponta, agora em escala estadual.

Para acompanhar as ideias, os posicionamentos e as novidades desta nova fase da Dra. Cristiany de Castro, acesse seus canais de comunicação oficiais.