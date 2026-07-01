Um motorista registrou, na madrugada de segunda-feira, 29, um grupo de capivaras às margens e sobre a pista da rodovia que liga Cássia (MG) a Delfinópolis, em Minas Gerais. O flagrante foi feito nas proximidades de Cássia, na altura do km 5, em frente ao antigo Restaurante Riacho Doce, e reforça o alerta para o risco de acidentes no trecho.

As imagens mostram os animais atravessando a rodovia e permanecendo sobre a pista, situação que aumenta o perigo para quem trafega pelo local, especialmente durante a noite e nas primeiras horas da manhã, quando as capivaras costumam estar mais ativas.

Trecho exige atenção

O ponto onde o registro foi feito é conhecido pela frequente presença de capivaras. A circulação dos animais nas proximidades da rodovia exige cautela dos motoristas, diante da possibilidade de travessias inesperadas.