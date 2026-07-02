A Prefeitura de Franca publicou uma nova rodada de autuações contra imóveis com construções realizadas sem projeto aprovado pelo município. Ao todo, foram 77 autos de infração e imposição de multa, atingindo 73 proprietários diferentes, conforme levantamento realizado a partir do edital do Setor de Fiscalização de Obras.

As notificações foram emitidas com base nos artigos 5º, 31 e 33 da Lei Complementar Municipal nº 371/2021 (Código de Obras e Edificações), que estabelece a obrigatoriedade de aprovação prévia dos projetos antes da execução das construções.

Segundo o documento, os responsáveis foram intimados a regularizar o projeto dos imóveis em até 16 dias úteis contados da publicação oficial.