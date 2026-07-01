01 de julho de 2026
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PUBLIEDITORIAL

Senac Franca oferece cursos livres durante as férias escolares


| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação

Se você deseja se qualificar e ampliar suas possibilidades profissionais, o período de férias é uma oportunidade estratégica que garante aprendizado prático, atualização do currículo e desenvolvimento de novas competências.

Há 80 anos, o Senac tem o compromisso de promover educação profissional de qualidade. Nosso principal objetivo é apoiar sua jornada de conhecimento e desenvolvimento oferecendo cursos alinhados às tendências do mercado, com formação prática e de curta duração, certificação e infraestrutura de ponta, além de um corpo docente especializado.

É por isso que, aqui, você escolhe entre diversas áreas do conhecimento, com foco em inovação, tecnologia, saúde, estética, gestão e comunicação.

E para te auxiliar nessa jornada, o Senac também oferece condições especiais:

  • Até 20% de desconto, conforme perfil do estudante (ex-alunos, estudantes da rede pública, colaboradores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes);
  • 3% de desconto de pontualidade para pagamentos realizados dentro do prazo;
  • Desconto para pagamento à vista, conforme modalidade do curso;

Os descontos não são cumulativos, sendo aplicado sempre o de maior benefício. Mais informações: https://www.sp.senac.br/descontos

A programação especial acontece entre 03/07/2026 e 24/08/2026. Confira as opções:

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

  • Fundamentos do Microsoft Azure
    • 05/07 a 23/08/2026 | 13h30 às 17h30
  • Inteligência Artificial: Conceitos e Práticas
    • 13/07 a 23/07/2026 | 19h às 22h30
  • Manutenção de Drones
    • 13/07 a 27/07/2026 | 18h30 às 22h30
  • Excel Avançado I – Funções
    • 18/07 a 22/08/2026 | 08h às 12h

SAÚDE, BEM-ESTAR E PSICOSSOCIAL

  • Saúde Mental: Cuidado Interprofissional na Atenção Psicossocial
    • 13/07 a 27/07/2026 | 08h às 12h
  • Segurança no Preparo de Medicamentos
    • 13/07 a 22/07/2026 | 19h às 22h30
  • Humanização e Excelência no Atendimento em Serviços de Saúde
    • 13/07 a 22/07/2026 | 19h às 22h30
  • Reiki – Nível 3
    • 13/07 a 28/07/2026 | 19h às 22h30

ESTÉTICA E TERAPIAS INTEGRATIVAS

  • Massagem com Óleos
    • 13/07 a 22/07/2026 | 13h30 às 17h30
  • Massagem com Pantalas
    • 13/07 a 23/07/2026 | 19h às 22h
  • Massagem Relaxante
    • 27/07 a 24/08/2026 | 08h às 12h
  • Depilação Facial com Linha
    • 13/07 a 17/07/2026 | 18h30 às 22h30

COSMÉTICOS E FARMÁCIA

  • Cosméticos: Fundamentos para Manipulação em Farmácias
    • 13/07 a 21/07/2026 | 18h30 às 22h30
  • Cosméticos Antienvelhecimento e Anticelulite – Manipulação em Farmácias
    • 20/07 a 23/07/2026 | 18h30 às 22h30

COMUNICAÇÃO

  • Como Falar em Público
    • 20/07 a 30/07/2026 | 19h às 22h


Inscreva-se agora e aproveite as oportunidades de formação durante as férias no Senac Franca!
Serviço
Senac Franca
Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345
Vila Teixeira – Franca/SP
CEP: 14401-186
sp.senac.br/franca
@senacfranca

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