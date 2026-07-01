Se você deseja se qualificar e ampliar suas possibilidades profissionais, o período de férias é uma oportunidade estratégica que garante aprendizado prático, atualização do currículo e desenvolvimento de novas competências.

Há 80 anos, o Senac tem o compromisso de promover educação profissional de qualidade. Nosso principal objetivo é apoiar sua jornada de conhecimento e desenvolvimento oferecendo cursos alinhados às tendências do mercado, com formação prática e de curta duração, certificação e infraestrutura de ponta, além de um corpo docente especializado.

É por isso que, aqui, você escolhe entre diversas áreas do conhecimento, com foco em inovação, tecnologia, saúde, estética, gestão e comunicação.

E para te auxiliar nessa jornada, o Senac também oferece condições especiais:

Até 20% de desconto, conforme perfil do estudante (ex-alunos, estudantes da rede pública, colaboradores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes);

3% de desconto de pontualidade para pagamentos realizados dentro do prazo;

Desconto para pagamento à vista, conforme modalidade do curso;

Os descontos não são cumulativos, sendo aplicado sempre o de maior benefício. Mais informações: https://www.sp.senac.br/descontos

A programação especial acontece entre 03/07/2026 e 24/08/2026. Confira as opções:

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Fundamentos do Microsoft Azure 05/07 a 23/08/2026 | 13h30 às 17h30

Inteligência Artificial: Conceitos e Práticas 13/07 a 23/07/2026 | 19h às 22h30

Manutenção de Drones 13/07 a 27/07/2026 | 18h30 às 22h30

Excel Avançado I – Funções 18/07 a 22/08/2026 | 08h às 12h



SAÚDE, BEM-ESTAR E PSICOSSOCIAL

Saúde Mental: Cuidado Interprofissional na Atenção Psicossocial 13/07 a 27/07/2026 | 08h às 12h

Segurança no Preparo de Medicamentos 13/07 a 22/07/2026 | 19h às 22h30

Humanização e Excelência no Atendimento em Serviços de Saúde 13/07 a 22/07/2026 | 19h às 22h30

Reiki – Nível 3 13/07 a 28/07/2026 | 19h às 22h30



ESTÉTICA E TERAPIAS INTEGRATIVAS

Massagem com Óleos 13/07 a 22/07/2026 | 13h30 às 17h30

Massagem com Pantalas 13/07 a 23/07/2026 | 19h às 22h

Massagem Relaxante 27/07 a 24/08/2026 | 08h às 12h

Depilação Facial com Linha 13/07 a 17/07/2026 | 18h30 às 22h30



COSMÉTICOS E FARMÁCIA

Cosméticos: Fundamentos para Manipulação em Farmácias 13/07 a 21/07/2026 | 18h30 às 22h30

Cosméticos Antienvelhecimento e Anticelulite – Manipulação em Farmácias 20/07 a 23/07/2026 | 18h30 às 22h30



COMUNICAÇÃO

Como Falar em Público 20/07 a 30/07/2026 | 19h às 22h





Inscreva-se agora e aproveite as oportunidades de formação durante as férias no Senac Franca!

Serviço

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Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345

Vila Teixeira – Franca/SP

CEP: 14401-186

sp.senac.br/franca

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