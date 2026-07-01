Se você deseja se qualificar e ampliar suas possibilidades profissionais, o período de férias é uma oportunidade estratégica que garante aprendizado prático, atualização do currículo e desenvolvimento de novas competências.
Há 80 anos, o Senac tem o compromisso de promover educação profissional de qualidade. Nosso principal objetivo é apoiar sua jornada de conhecimento e desenvolvimento oferecendo cursos alinhados às tendências do mercado, com formação prática e de curta duração, certificação e infraestrutura de ponta, além de um corpo docente especializado.
É por isso que, aqui, você escolhe entre diversas áreas do conhecimento, com foco em inovação, tecnologia, saúde, estética, gestão e comunicação.
E para te auxiliar nessa jornada, o Senac também oferece condições especiais:
- Até 20% de desconto, conforme perfil do estudante (ex-alunos, estudantes da rede pública, colaboradores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes);
- 3% de desconto de pontualidade para pagamentos realizados dentro do prazo;
- Desconto para pagamento à vista, conforme modalidade do curso;
Os descontos não são cumulativos, sendo aplicado sempre o de maior benefício. Mais informações: https://www.sp.senac.br/descontos
A programação especial acontece entre 03/07/2026 e 24/08/2026. Confira as opções:
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
- Fundamentos do Microsoft Azure
- 05/07 a 23/08/2026 | 13h30 às 17h30
- Inteligência Artificial: Conceitos e Práticas
- 13/07 a 23/07/2026 | 19h às 22h30
- Manutenção de Drones
- 13/07 a 27/07/2026 | 18h30 às 22h30
- Excel Avançado I – Funções
- 18/07 a 22/08/2026 | 08h às 12h
SAÚDE, BEM-ESTAR E PSICOSSOCIAL
- Saúde Mental: Cuidado Interprofissional na Atenção Psicossocial
- 13/07 a 27/07/2026 | 08h às 12h
- Segurança no Preparo de Medicamentos
- 13/07 a 22/07/2026 | 19h às 22h30
- Humanização e Excelência no Atendimento em Serviços de Saúde
- 13/07 a 22/07/2026 | 19h às 22h30
- Reiki – Nível 3
- 13/07 a 28/07/2026 | 19h às 22h30
ESTÉTICA E TERAPIAS INTEGRATIVAS
- Massagem com Óleos
- 13/07 a 22/07/2026 | 13h30 às 17h30
- Massagem com Pantalas
- 13/07 a 23/07/2026 | 19h às 22h
- Massagem Relaxante
- 27/07 a 24/08/2026 | 08h às 12h
- Depilação Facial com Linha
- 13/07 a 17/07/2026 | 18h30 às 22h30
COSMÉTICOS E FARMÁCIA
- Cosméticos: Fundamentos para Manipulação em Farmácias
- 13/07 a 21/07/2026 | 18h30 às 22h30
- Cosméticos Antienvelhecimento e Anticelulite – Manipulação em Farmácias
- 20/07 a 23/07/2026 | 18h30 às 22h30
COMUNICAÇÃO
- Como Falar em Público
- 20/07 a 30/07/2026 | 19h às 22h
Inscreva-se agora e aproveite as oportunidades de formação durante as férias no Senac Franca!
Serviço
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Rua Alfredo Lopes Pinto, 1345
Vila Teixeira – Franca/SP
CEP: 14401-186
sp.senac.br/franca
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