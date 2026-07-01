Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando de capacete a capa de chuva em um estacionamento localizado na região Central de Franca, nesta terça-feira, 30.
Segundo as informações, o suspeito entrou no local após o portão permanecer aberto, logo depois que uma motociclista estacionou um veículo.
Aproveitando a oportunidade, ele furtou dois capacetes, uma blusa de frio e uma capa de chuva pertencentes a motociclistas que haviam deixado seus veículos no estacionamento.
Toda a ação durou poucos segundos, mas foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.
As imagens deverão auxiliar na identificação do suspeito, e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.
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