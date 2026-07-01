Um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando de capacete a capa de chuva em um estacionamento localizado na região Central de Franca, nesta terça-feira, 30.

Segundo as informações, o suspeito entrou no local após o portão permanecer aberto, logo depois que uma motociclista estacionou um veículo.

Aproveitando a oportunidade, ele furtou dois capacetes, uma blusa de frio e uma capa de chuva pertencentes a motociclistas que haviam deixado seus veículos no estacionamento.