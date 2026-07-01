Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 1º de julho, no bairro Jardim Aeroporto, em Franca, após ser encontrado com uma caminhonete furtada e com sinais de adulteração.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando encontrou uma caminhonete Nissan Frontier estacionada na via pública com uma das portas entreaberta. Ao localizar o responsável pelo veículo, o jovem apresentou versões diferentes sobre a origem da caminhonete.
Inicialmente, afirmou que havia adquirido o veículo por R$ 200 mil utilizando dinheiro recebido de uma indenização de seguro. Em seguida, mudou a versão e disse que comprou a caminhonete por R$ 130 mil por meio de um anúncio em um marketplace, complementando o pagamento com gado. Em nenhuma das versões, informou quem seria o vendedor.
Durante a vistoria, os policiais constataram que, embora o chassi gravado correspondesse à placa ostentada pelo veículo, as etiquetas de identificação das portas apresentavam outra numeração. A consulta apontou que essa identificação pertencia a uma caminhonete furtada na cidade de Araras (SP), em fevereiro deste ano.
Os policiais também fizeram contato com o proprietário da caminhonete correspondente à placa utilizada no veículo abordado. Ele informou que estava na posse de seu automóvel em Araçatuba (SP) e que nunca esteve em Franca, descartando qualquer relação com a ocorrência.
Conduzido ao Plantão Policial, o jovem negou participação em qualquer crime e afirmou que adquiriu o veículo de boa-fé.
Após a análise dos fatos, a autoridade policial entendeu haver indícios da prática do crime de receptação, e decretou a prisão em flagrante. O veículo foi apreendido e o jovem encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia
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