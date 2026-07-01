01 de julho de 2026
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Comprou com indenização ou com gado? Contradição acaba em prisão

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde caso foi apresentado
Central de Polícia Judiciária de Franca, onde caso foi apresentado

Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira, 1º de julho, no bairro Jardim Aeroporto, em Franca, após ser encontrado com uma caminhonete furtada e com sinais de adulteração.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando encontrou uma caminhonete Nissan Frontier estacionada na via pública com uma das portas entreaberta. Ao localizar o responsável pelo veículo, o jovem apresentou versões diferentes sobre a origem da caminhonete.

Inicialmente, afirmou que havia adquirido o veículo por R$ 200 mil utilizando dinheiro recebido de uma indenização de seguro. Em seguida, mudou a versão e disse que comprou a caminhonete por R$ 130 mil por meio de um anúncio em um marketplace, complementando o pagamento com gado. Em nenhuma das versões, informou quem seria o vendedor.

Durante a vistoria, os policiais constataram que, embora o chassi gravado correspondesse à placa ostentada pelo veículo, as etiquetas de identificação das portas apresentavam outra numeração. A consulta apontou que essa identificação pertencia a uma caminhonete furtada na cidade de Araras (SP), em fevereiro deste ano.

Os policiais também fizeram contato com o proprietário da caminhonete correspondente à placa utilizada no veículo abordado. Ele informou que estava na posse de seu automóvel em Araçatuba (SP) e que nunca esteve em Franca, descartando qualquer relação com a ocorrência.

Conduzido ao Plantão Policial, o jovem negou participação em qualquer crime e afirmou que adquiriu o veículo de boa-fé.

Após a análise dos fatos, a autoridade policial entendeu haver indícios da prática do crime de receptação, e decretou a prisão em flagrante. O veículo foi apreendido e o jovem encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça para audiência de custódia

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