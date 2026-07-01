A Polícia Civil de Franca deve ouvir nesta quarta-feira, 1º, familiares de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.
Os depoimentos integram uma nova etapa das investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca reunir informações capazes de esclarecer o desaparecimento e auxiliar na localização do jovem.
A oitiva dos familiares ocorre após o Corpo de Bombeiros suspender, na segunda-feira, 29, a operação de buscas realizada na área do parque.
Buscas duraram oito dias
A força-tarefa mobilizou equipes por oito dias consecutivos e contou com o uso de drones equipados com câmeras térmicas, cães farejadores, equipes terrestres, o helicóptero Águia e apoio de diversos órgãos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, os trabalhos poderão ser retomados caso surjam novos indícios concretos relacionados ao paradeiro de Tiago.
Família critica suspensão
A decisão de encerrar as buscas gerou insatisfação entre os familiares do jovem.
A irmã de Tiago, Milena Gomes Pereira, criticou a suspensão da operação, especialmente após a localização da bicicleta do rapaz no último sábado, 27, dentro da área onde as buscas eram realizadas.
Segundo ela, a família havia sido informada de que, caso algum pertence do jovem fosse encontrado, os esforços seriam concentrados e intensificados na região.
De acordo com Milena, isso não ocorreu.
Os familiares também defendem o retorno dos cães farejadores, utilizados nos primeiros dias da operação, por entenderem que os animais podem contribuir para a localização de novos vestígios.
Investigação continua
Mesmo com a suspensão das buscas presenciais, a Polícia Civil mantém a investigação em andamento.
Os depoimentos previstos para esta quarta-feira devem ajudar os investigadores a reconstruir os últimos passos de Tiago antes do desaparecimento e identificar possíveis elementos que contribuam para o avanço do caso.
Até o momento, o paradeiro do jovem segue desconhecido.
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