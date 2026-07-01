A Polícia Civil de Franca deve ouvir nesta quarta-feira, 1º, familiares de Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o dia 21 de junho no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus, em Pedregulho.

Os depoimentos integram uma nova etapa das investigações conduzidas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca reunir informações capazes de esclarecer o desaparecimento e auxiliar na localização do jovem.

A oitiva dos familiares ocorre após o Corpo de Bombeiros suspender, na segunda-feira, 29, a operação de buscas realizada na área do parque.

Buscas duraram oito dias