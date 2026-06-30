A Secretaria de Esporte e Cultura de Franca disponibilizou os editais de chamamento público da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com mais de R$ 1,7 milhão destinados ao fortalecimento da produção artística no município. As inscrições estarão abertas de 29 de junho a 28 de julho e deverão ser feitas exclusivamente por formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura.

Os recursos são provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e têm como objetivo incentivar projetos, ações e iniciativas culturais em Franca. Os editais, anexos, formulários e demais documentos necessários para participação estão disponíveis na página oficial de chamamentos da Prefeitura.

Recursos para diferentes segmentos

Entre os chamamentos publicados, um dos editais destina R$ 1,2 milhão para a seleção de projetos culturais, divididos em três categorias, com valores de até R$ 50 mil, R$ 30 mil e R$ 20 mil. O edital também prevê reserva de vagas para ações afirmativas, conforme estabelece a legislação federal.