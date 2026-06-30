A Secretaria Municipal de Educação iniciou o projeto Um Amigo no Prato, que convida estudantes das redes municipal e estadual a escolherem o mascote que passará a representar as ações de Educação Alimentar e Nutricional nas escolas. A iniciativa pretende incentivar hábitos alimentares saudáveis por meio de uma abordagem lúdica e participativa.

O Setor de Nutrição Escolar desenvolveu três personagens inspirados em animais presentes no Brasil. As opções são o NutriCão, um cachorro caramelo; a AraNAÊ, uma arara que faz referência ao Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar); e a ComilOnça, uma onça que simboliza força, energia e vitalidade.

Votação nas escolas

A escolha da mascote será feita pelos próprios estudantes. Cada unidade escolar realizará uma votação interna e deverá encaminhar o resultado à Secretaria de Educação até o dia 8 de julho, por meio de um formulário eletrônico.