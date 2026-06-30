A Secretaria Municipal de Educação iniciou o projeto Um Amigo no Prato, que convida estudantes das redes municipal e estadual a escolherem o mascote que passará a representar as ações de Educação Alimentar e Nutricional nas escolas. A iniciativa pretende incentivar hábitos alimentares saudáveis por meio de uma abordagem lúdica e participativa.
O Setor de Nutrição Escolar desenvolveu três personagens inspirados em animais presentes no Brasil. As opções são o NutriCão, um cachorro caramelo; a AraNAÊ, uma arara que faz referência ao Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar); e a ComilOnça, uma onça que simboliza força, energia e vitalidade.
Votação nas escolas
A escolha da mascote será feita pelos próprios estudantes. Cada unidade escolar realizará uma votação interna e deverá encaminhar o resultado à Secretaria de Educação até o dia 8 de julho, por meio de um formulário eletrônico.
O personagem vencedor será anunciado em agosto e passará a integrar campanhas, materiais educativos, cardápios e outras ações promovidas pelo Setor de Nutrição Escolar, tornando-se a identidade visual permanente da Alimentação Escolar no município.
Educação alimentar
Segundo a secretária de Educação, Márcia Gatti, a proposta busca ampliar o alcance das ações voltadas à alimentação saudável entre os estudantes.
“Vai além da criação de uma personagem. O objetivo é fortalecer as ações de Educação Alimentar e Nutricional, despertando o interesse das crianças por uma alimentação equilibrada e tornando esse aprendizado mais atrativo, interativo e significativo dentro do ambiente das nossas escolas”, ressaltou.
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