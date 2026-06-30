Franca entregou, na tarde desta terça-feira, 30, o prêmio de R$ 87,2 mil do primeiro sorteio de 2026 do projeto IPTU em Dia. A contemplada, moradora do Residencial Ana Dorothea, recebeu o cheque simbólico no gabinete do prefeito, acompanhada dos dois filhos, por ter efetuado o pagamento à vista do imposto até o fim de março.

A entrega foi realizada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e pela secretária de Finanças, Raquel Pereira. A moradora, que trabalha como autônoma, comemorou a premiação e destacou a importância de manter os tributos em dia.

“Ficamos muito felizes com o prêmio. Pago o imposto assim que recebo o boleto no início do ano, pois desta forma já ficamos tranquilos o ano inteiro com a conta paga. Procuro ensinar os meus filhos, que as contas têm que ser pagas em dia, evitando dívidas”, comentou.

Como foi o sorteio