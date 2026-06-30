Franca entregou, na tarde desta terça-feira, 30, o prêmio de R$ 87,2 mil do primeiro sorteio de 2026 do projeto IPTU em Dia. A contemplada, moradora do Residencial Ana Dorothea, recebeu o cheque simbólico no gabinete do prefeito, acompanhada dos dois filhos, por ter efetuado o pagamento à vista do imposto até o fim de março.
A entrega foi realizada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e pela secretária de Finanças, Raquel Pereira. A moradora, que trabalha como autônoma, comemorou a premiação e destacou a importância de manter os tributos em dia.
“Ficamos muito felizes com o prêmio. Pago o imposto assim que recebo o boleto no início do ano, pois desta forma já ficamos tranquilos o ano inteiro com a conta paga. Procuro ensinar os meus filhos, que as contas têm que ser pagas em dia, evitando dívidas”, comentou.
Como foi o sorteio
O sorteio foi realizado em 28 de março, com base no Concurso 6.053 da Loteria Federal. A combinação das últimas centenas do primeiro prêmio (015.352) e do segundo prêmio (065.576) resultou na centena vencedora 352.576.
Após a realização do sorteio, a Secretaria de Finanças promoveu uma conferência no cadastro de contribuintes para identificar o ganhador, verificando também se não havia débitos pendentes com o município, condição exigida para a premiação.
Segundo sorteio será em dezembro
O programa IPTU em Dia distribuirá R$ 174,4 mil em prêmios neste ano, divididos em dois sorteios de R$ 87,2 mil cada.
O segundo sorteio será destinado aos contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado do imposto até outubro, conforme o valor do tributo. A apuração ocorrerá por meio da Extração de Natal da Loteria Federal.
Segunda via e atendimento
Quem precisar emitir a segunda via do carnê do IPTU poderá acessar o portal da Prefeitura utilizando o número de cadastro do imóvel ou o controle de cadastro, disponíveis em boletos de anos anteriores e outros documentos do imóvel.
As guias contam com QR Code para pagamento via PIX por meio dos aplicativos dos bancos credenciados.
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