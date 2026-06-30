O vereador Leandro Patriota (PL) teve negado, nesta terça-feira, 30, o pedido de licença remunerada de dez dias protocolado na Câmara Municipal de Franca para viajar à Venezuela e participar de uma missão voluntária de apoio às vítimas dos terremotos que atingiram o país nos últimos dias.

Durante a sessão desta terça-feira, Patriota utilizou a Tribuna para defender o pedido. Segundo ele, a viagem tem caráter exclusivamente humanitário e busca contribuir com ações de assistência às famílias afetadas.

“A atuação voluntária pretendida tem por objetivo colaborar, dentro das possibilidades, com ações de auxílio às famílias atingidas, por logística, arrecadação e distribuição de donativos, bem como demais iniciativas voltadas à assistência das comunidades afetadas”, afirmou.